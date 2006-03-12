В военном городке в Уручье в этом году будет введено 8 тысяч квадратных метров жилья

Закончат и строительство Дворца водного спорта. Такие новости жителям военного городка сообщил глава администрации Первомайского района Валерий Скакун.Пользу таких встреч с людьми в администрации Первомайского района оценили давно. Строительство жилья минчан интересовало всегда. И глава администрации района сообщил: за последние годы в военном городке Уручье было построено 12 жилых домов , а это почти полторы тысячи квартир. Жилье строится как за счет собственных средств, так и льготных кредитов для военнослужащих. Военные городки на 8-м и 9-м километрах пока в чем-то и уступают центру Минска. Но и здесь успехи очевидны. За последние годы прошел капитальный ремонт четырнадцати жилых домов. Стало больше торговых точек. Только за два минувших года появилось пять магазинов. Нет проблем, говорит Валерий Скакун, со стоянками и гаражами. Во всем этом убедились и сами жители. Начал проводиться капитальный ремонт по улице Пономарева. Есть программа проведения ремонтов и других улиц. Приведены в порядок дороги, которые раньше назывались <полевыми>. Стал лучше работать и общественный транспорт. А в следующем году в Уручье появится метро.