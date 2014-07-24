Жалоба на «Строймир» от жильцов дома по улице Плеханова в Минске за установку кодового замка без их согласия

Замечено, что путь от подъезда до общественного туалета лежит через сломанный кодовый замок. Путь героини этого сюжета через свой кодовый замок привел на телевидение.

Первое запорное устройство типа кодовый замок появилось в Советском Союзе в разгар оттепели, в середине шестидесятых. Тогда главной целью устройства было не сохранность имущества, а тепла в доме. С тех пор кодовые замки активно внедряются в нашу жизнь. Минчанка Наталья Викторовна Никитина категорически против подобных запоров.

Наталья Никитина:

Я больной человек, я не могу с третьего этажа спускаться и открывать двери.

Спускаться с третьего этажа и открывать всем гостям и посетителям двери подъезда пенсионерке приходится поневоле. Все началось в 2007 году, когда представители вездесущей компании «Строймир» предложили жильцам подъезда поменять старый, но исправный домофон на более современный. Механизм реализации был прост. Клерки компании ходили по квартирам и предлагали заключить договора на обслуживание.

Наталья Никитина:

Соответственно, собирали подписи. Желающие, кто хотел домофон, все это было подписано.

Жильцы недоумевали, зачем менять шило на мыло, но особо не роптали. Программа с красивым названием «Безопасный дом» внушала доверие. У нас ведь как привыкли: Сказано сверху надо, значит, надо! Тем более, что денег за установку новинки не берут, а фирмы занимающиеся этим бизнесом, настроены оптимистично.

Александр Кошперко, директор ООО «Строймир-ПРО»:

Будут еще этапы, мы будем предлагать людям установку видеодомофонов — за этим будущее. Но и также установка видеонаблюдения в подъезды, дворы. К этому еще придем.

В бесплатный сыр наш народ особо не верит и задается вопросом: «Где подхвох», «Где собака зарыта» и где ключик? А ключик вот он! Золотой! Потому что за каждый ключик к кодовому замку жильцы нашего дома должны заплатить компании «Строймир» около 45.000 рублей. Несложная арифметика.

Александр Кошперко, директор ООО «Строймир-ПРО»:

«Строймиргрупп» обслуживает порядка 3000 подъездов по городу Минску, в среднем порядка 25 квартир.

Итого 25 квартир — как минимум 50 ключей. Умножаем. Получается, что с подъезда выходит 2.250.000 рублей.

Александр Кошперко:

Цена ключа в любой организации формируется на основе рынка: спрос порождает предложение. Идите купите на «CYFRAL» ключ. Вам пришлют его в посылке? Вам никто его не пришлет.

Скорее всего, действительно, не пришлют. Но на этом задачка не закончена. Ежемесячно каждая квартира платит за обслуживание домофонной системы примерно по 8.000 рублей.

Александр Кошперко:

Дело в том, что люди платят абонентскую плату за техническое обслуживание. А техническое обслуживание — это перечень определенных профилактических работ, которые нужно проводить на домофоне. Ремонт сюда не входит.

Наталья Викторовна Никитина:

Но объясните, в чем заключается ваше обслуживание? В том, что придет сотрудник: он расписался и ушел. В том, что у нас не работает доводчик, у нас в подъезде дверь периодически не работает, погнут ограничитель дверей.

Александр Кошперко:

Некоторые ошибочно думают, что за 8-9 тысяч рублей в месяц предприятие должно ремонтировать и менять в случае выхода из строя Людям надо тогда, когда что-то сломается или что-то произойдет.

Действительно, какие все глупые люди. Не позволяют делать благородный и бескорыстный бизнес.

Александр Кошперко:

Наша программа является социальноориентированной.

Где бывает бесплатный сыр все мы знаем...

Александр Кошперко:

Самое главное преимущество перед конкурентами: программа «Безопасный дом». Мы предлагаем замену оборудования за наш счет. Если вы обратитесь в ЖРЭО, в дрегие организации, которые не является участником программы «Безопасный дом», там будут совсем другие цифры. ЖРЭО заводского района выставляет цену за замену оборудования - 150.000 рублей с каждой квартиры.

А вот здесь хрен редьки не слаще. У «Строймира» ключ, как мы писали выше стоит 45.000 рублей... Если купить маме, папе и ребенку, получается 135.000 рублей. Если запорную систему будут устанавливать специалисты ЖРЭО, то за 150.000 выдадут комплект из трех ключей бесплатно. Остается только попытаться увидеть разницу.

Покажите нам человека, который хочет за что-то платить деньги? Справедливости ради заметим, что кроме ключей по 45.000 рублей предлагается пластиковая карта, которая также открывает подъезд. Стоит карточка 50 рублей. Да-да, 50, а не 500. Но вернемся к проблеме нашей героини.

Наталья Викторовна Никитина:

Уже прошло 2 года, меня снова отключили. Я позвонила снова в «Строймир», где девушка сказала, что не может дать тел начальника, с которым мы могли оговорить все вопросы. Все заключалось в том, что у меня не подписан договор. Я вынуждена была заключить договор.

Александр Кошперко:

Вы можете отказаться от услуг обслуживания домофонов. Это ваше право, потому что обслуживание домофонов является дополнительной жилищно-коммунальной услугой, которая оказывается только на основании заключенных договоров. В этом случае, выдается код и человек пользуется кодом, либо ключом.

Наталья Никитина:

Мы оплачиваем за дверь, которую мы ставим, мы оплатили, домофон мы тоже оплатили. Да, усовершенствуйте, но согласуйте это с нами.

Действительно, по закону, для того чтобы в подъезде однажды появилось новое кодовое запорное устройство необходимо согласие 51% жильцов. Остальные 49 подчиняются большинству. Соседка Натальи Викторовны также не смогла пройти мимо телекамеры.

соседка Натальи Викторовны Никитиной:

Лично я ничего не подписывала. Каким-то образом это прошло мимо меня. Я не в курсе происходящего. Домофон функционирует, все в этом плане нормально.

Теперь махать кулаками после драки бесполезно. Как гласит народная мудрость: с миру по нитке, а нищему рубашка. Так и в нашем случае. Что побудило компанию «Строймир» оказывать гуманитарную помощь белорусам в виде социально ориентированной программы «Безопасный дом», знает только сама компания.

И в завершение сюжета замечу вот что: сегодня, есть двери, к которым стоит только подойти, они автоматически открываются. Но вот стоит подойти к человеку, как он автоматически закрывается. Надеемся, что этот сюжет, если не поставил точку в истории Натальи Викторовны, то хотя бы кое что разъяснил.