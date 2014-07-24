В квартире пошли трещины из-за ремонта соседей сверху. Хозяйка добивается денежной компенсации

Известно, что при любом ремонте самым дорогим расходным материалом являются нервные клетки. И ладно, если бы страдали нервы тех, кто пытается сделать свое жилье лучше, но бывает так, что страдают совершенно безучастные к этому люди.

Спокойствие минчанки Ларисы Якуш в прямом смысле треснуло по швам, когда соседи сверху затеяли евроремонт.

Лариса Якуш:

Это случилось, когда он положил плитку на кухню половую, новый замечательный сосед. По периметру кругом пошли толстые щели.

Именно щели, как выражается Лариса, и стали причниой великой соседской войны. Противники — жильцы 523 и 519 квартир. Конфликт соседей сверху и снизу, по сути, банален. Но ни директор, ни главный инженер ЖЭС №54 в ведомстве которого находится дом, примирить воюющие стороны не в состоянии.

Лариса Якуш:

Они все свалили на старое залитие. При залитии появляются микротрещины и на усадку дома. Какая может быть усадка, если 37 лет дому. Она уже произошла давно.

Действительно, в январе текущего года бывшие соседи сверху затопили гражданку Якуш. Ситуация была разрешена в пользу Ларисы. За два пятна рыжеватого оттенка на потолке пенсионерка получила компенсацию 500.000 рублей. И казалось бы, конфликт исчерпан. Но нет. По мнению Ларисы, из-за ремонтных работ новых соседей сверху на стенах и потолке кухни появились трещины.

Игорь Старченко, главный инженер ЖЭС №54:

Это не трещины, это микротрещины, которые просто от старения дома. Там невозможно определить от чего и скорей всего это трещины в штукатурке, а не в несущей конструкции стен.

Дом не то что бы старый, но 37 лет при нашем качестве строительных работ — срок серьезный. Гражданка Якуш возраст дома как причину появления трещин отвергает. Она уверена, что соседи произвели незаконную перепланировку. В качестве доказательств она приводит следующее…

Якуш Лариса:

Здесь лился раствор, видно в трещинке. Вон и шуруп один вылез, наверное, еще и шурупом плинтусы прибивали. Пошли трещины по периметру аж до самого конца. И лился раствор в эти трещинки.

Лариса Якуш снова обратилась в ЖЭС №54. Коммунальщики снова обследовали 523 квартиру и выяснили, что…

Игорь Старченко, главный инженер ЖЭС №54:

Никакой перепланировки там не было, то есть на полу изначально как лежало ДСП, так оно и лежало. Единственное, что на кухне они положили кафельную плитку.

Изменение покрытия пола по существующим законам относится к перепланировке, поэтому собственника 523 квартиры уведомили о том, что новое покрытие в виде кафельной плитки следует либо узаконить, либо вернуть все в первоначальное состояние. Жильцы не стали сопротивляться.

Игорь Старченко, главный инженер ЖЭС №54:

Буквально на прошлой неделе, а это тоже в деле есть, собственник квартиры 523 принял постановление администрации о том, что перепланировка ему разрешена, то есть все сделано на законном основании. Поэтому гражданка Якуш пытается просто напросто сделать ремонт в своей квартире за любой счет, кроме собственного.

В данной ситуации можно понять всех. Соседей Ларисы Якуш, которые выбросили старое дощатое покрытие кухни и положили современную кафельную плитку. Пусть даже и с нарушением правил перепланировки. Можно понять и Ларису, которая волнуется из-за непонятного для ее происхождения трещин. Даже главного инженера и директора можно понять. Но на наш взгляд, надо однажды всем сесть за стол переговоров и заключить перемирие, потому что война со стороны получается совсем бестолковая.

Если Лариса Викторовна не желает мира, то ей остается обратиться в одну из независимых экспертных организаций. Специалисты обследуют жилье и дадут заключение на предмет, того, почему появились трещины.

Да, услуга обойдется недешево, но правда, согласитесь, стоит дороже. Кстати, за правду придется в конечном итоге заплатить виновной стороне.