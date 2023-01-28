11‑классники сдают репетиционный централизованный экзамен. Вот о чём они говорят перед испытаниями

Новости Беларуси. 28 января в 144 пунктах сдачи репетиционного централизованного экзамена над заданиями работают все 11‑классники Беларуси. Это около 53 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 28 января в 144 пунктах сдачи репетиционного централизованного экзамена над заданиями работают все 11‑классники Беларуси. Это около 53 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К генеральной репетиции нового формата вступительной кампании подошли ответственно. Детей по нужному адресу доставили организованно, как в городе, так и из сельской местности. Каждый выпускник школы выбрал для себя интересующий предмет: в списке 15 учебных дисциплин. Выполненные тесты поступят в Республиканский институт контроля знаний. Результаты появятся спустя 2-3 недели.
Сегодня сдаем физику, потому что для поступления нужна физика. Физика интересная достаточно.
У меня пропуск в аудиторию, паспорт и калькулятор. На физику разрешен калькулятор, чтобы считать. Сдаю физику.
Полученная сегодня оценка ни на что не повлияет. Старшеклассникам она поможет определить уровень подготовки по предмету.
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