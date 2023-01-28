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11‑классники сдают репетиционный централизованный экзамен. Вот о чём они говорят перед испытаниями

28 января 2023 08:18
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Новости Беларуси. 28 января в 144 пунктах сдачи репетиционного централизованного экзамена над заданиями работают все 11‑классники Беларуси. Это около 53 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11‑классники сдают репетиционный централизованный экзамен. Вот о чём они говорят перед испытаниями-1

К генеральной репетиции нового формата вступительной кампании подошли ответственно. Детей по нужному адресу доставили организованно, как в городе, так и из сельской местности. Каждый выпускник школы выбрал для себя интересующий предмет: в списке 15 учебных дисциплин. Выполненные тесты поступят в Республиканский институт контроля знаний. Результаты появятся спустя 2-3 недели.

11‑классники сдают репетиционный централизованный экзамен. Вот о чём они говорят перед испытаниями-4

Сегодня сдаем физику, потому что для поступления нужна физика. Физика интересная достаточно.

11‑классники сдают репетиционный централизованный экзамен. Вот о чём они говорят перед испытаниями-7

У меня пропуск в аудиторию, паспорт и калькулятор. На физику разрешен калькулятор, чтобы считать. Сдаю физику.

11‑классники сдают репетиционный централизованный экзамен. Вот о чём они говорят перед испытаниями-10

Полученная сегодня оценка ни на что не повлияет. Старшеклассникам она поможет определить уровень подготовки по предмету.

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# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Юлия Алексеюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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