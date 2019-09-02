115 тысяч первоклассников и 8 школ-новостроек. Торжественные линейки 2 сентября прошли по всей стране

Новости Беларуси. Встречай, школа! Торжественные линейки 2 сентября проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За парты сядут 115 тысяч первоклассников, и это на 5 тысяч больше, чем в 2018 году. Первый сентябрь встретят и 8 школ-новостроек. В Бресте сегодня первый звонок прозвенит в стенах самого большого учебного заведения региона. В новой школе встретят 1700 ребят.

Мне понравилось то, что в школе очень много места, чтобы играть. Есть там, где поразговаривать с друзьями.

Дмитрий Дыдышко, житель Бреста:

Строили с применением всех современных норм. Видно, что и подъемники есть для инвалидов. Это тоже правильно сделано. Территория обалденная просто. И велосипедная парковка.

Одних только первых классов в новой школе будет почти два десятка. В их распоряжении просторная спортивно-игровая зона под открытым небом. Есть тренажеры, теннисные корты, площадки для футбола, баскетбола, волейбола, хоккея и не только.

Заниматься спортом здесь одновременно и не мешая друг другу смогут до 10 классов.

Юлия Дульская, жительница Бреста:

Все сделано по самым современным технологиям. Сама работаю в новом садике. В прошлом году мы открывались. Тоже все на том же уровне. Все в современном стиле для детей, поэтому мы безумно рады, что попали в эту школу.