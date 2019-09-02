Прямой эфир

115 тысяч первоклассников и 8 школ-новостроек. Торжественные линейки 2 сентября прошли по всей стране

02 сентября 2019 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Встречай, школа! Торжественные линейки 2 сентября проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

115 тысяч первоклассников и 8 школ-новостроек. Торжественные линейки 2 сентября прошли по всей стране-1

За парты сядут 115 тысяч первоклассников, и это на 5 тысяч больше, чем в 2018 году. Первый сентябрь встретят и 8 школ-новостроек. В Бресте сегодня первый звонок прозвенит в стенах самого большого учебного заведения региона. В новой школе встретят 1700 ребят.   

115 тысяч первоклассников и 8 школ-новостроек. Торжественные линейки 2 сентября прошли по всей стране-3

Мне понравилось то, что в школе очень много места, чтобы играть. Есть там, где поразговаривать с друзьями.   

115 тысяч первоклассников и 8 школ-новостроек. Торжественные линейки 2 сентября прошли по всей стране-5

Дмитрий Дыдышко, житель Бреста:
Строили с применением всех современных норм. Видно, что и подъемники есть для инвалидов. Это тоже правильно сделано. Территория обалденная просто. И велосипедная парковка.   

115 тысяч первоклассников и 8 школ-новостроек. Торжественные линейки 2 сентября прошли по всей стране-7

Одних только первых классов в новой школе будет почти два десятка. В их распоряжении просторная спортивно-игровая зона под открытым небом. Есть тренажеры, теннисные корты, площадки для футбола, баскетбола, волейбола, хоккея и не только.   

115 тысяч первоклассников и 8 школ-новостроек. Торжественные линейки 2 сентября прошли по всей стране-9
115 тысяч первоклассников и 8 школ-новостроек. Торжественные линейки 2 сентября прошли по всей стране-10

Заниматься спортом здесь одновременно и не мешая друг другу смогут до 10 классов.   

115 тысяч первоклассников и 8 школ-новостроек. Торжественные линейки 2 сентября прошли по всей стране-12
115 тысяч первоклассников и 8 школ-новостроек. Торжественные линейки 2 сентября прошли по всей стране-13

Юлия Дульская, жительница Бреста:
Все сделано по самым современным технологиям. Сама работаю в новом садике. В прошлом году мы открывались. Тоже все на том же уровне. Все в современном стиле для детей, поэтому мы безумно рады, что попали в эту школу.    

115 тысяч первоклассников и 8 школ-новостроек. Торжественные линейки 2 сентября прошли по всей стране-15

Есть в школе залы для гимнастики, хореографии, лекционные и актовые залы. Всего порядка 100 кабинетов. На всех учительских столах установлены компьютеры. Предусмотрено все необходимое и для детей с особенностями развития.   

# Школы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
ЦТ или экзамен? И стоит ли отказаться от домашних заданий? Разбираемся, каким должно быть образование в Беларуси
01 сентября 2019 17:29

ЦТ или экзамен? И стоит ли отказаться от домашних заданий? Разбираемся, каким должно быть образование в Беларуси

«Это современно, это модно»: Dana Holdings сделал ещё один шаг навстречу своим покупателям
01 сентября 2019 17:24

«Это современно, это модно»: Dana Holdings сделал ещё один шаг навстречу своим покупателям

Как научить общество не верить фейковым новостям? Рассказывает Олег Макаров
01 сентября 2019 17:19

Как научить общество не верить фейковым новостям? Рассказывает Олег Макаров