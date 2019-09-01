«Это современно, это модно»: Dana Holdings сделал ещё один шаг навстречу своим покупателям

Новости Беларуси. Крупнейший белорусский застройщик – компания Dana Holdings – сделал еще один шаг навстречу своим покупателям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Теперь квартиру в строящихся современных жилых комплексах столицы «Маяк Минск» и «Парк Челюскинцев» предлагают в кредит под небывалую для нашей страны процентную ставку от 5,49 %. Это самые выгодные условия на рынке недвижимости! Каждый, кто имеет работу или бизнес, может себе позволить. Как – продолжат наши корреспонденты. То, что раньше казалось мечтой и отдаленными перспективами, теперь реальность. На собственную квартиру не нужно копить годами или ждать выигрыша в лотерею. Застройщик Dana Holdings – крупнейшая компания на девелоперском рынке страны – разработал уникальное предложение для тех, кто хочет изменить жизнь к лучшему. Купить свое жилье теперь выгоднее, чем снимать квартиру и отдавать существенные суммы за аренду.

Ксения Ковалева:

Решили, что снимать квартиру долго и дорого, и это как-то даже неудобно, наверное, потому что найти подходящую квартиру неудобно достаточно и тяжело. Выбор остановился на Dana Holdings. Очень довольны выбором и покупкой. И вообще это, наверное, самое замечательное, что случилось за последнее время.

«Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» – знаковые места, определяющие новый облик столицы. Кредит по ставке от 5,49 % за квартиру здесь – просто подарок.

Вибор Мулич, председатель совета директоров компании Dana Holdings:

Компания перед собой ставит очень важную цель – сделать покупку жилья доступной для каждого белоруса. Именно поэтому мы сейчас предлагаем новую кредитную программу с самым низким в стране процентом годовых и первоначальным взносом от 10 %, чтобы сделать покупку своей современной квартиры осуществимой.

Кредит по ставке ниже ставки рефинансирования отдавать нужно первый год – то время, когда новоселы будут нуждаться в деньгах на обустройство своего нового жилья. Кредит, который выдают на 20 лет, не становится обременительным и после так называемого льготного периода. Начиная с 13-го месяца ставка по кредиту рассчитывается по формуле «ставка рефинансирования Национального банка + 4,5 процентных пункта» – это сегодня всего 14 %. Важно: процентная ставка в период погашения задолженности по кредиту напрямую зависит от ставки рефинансирования, установленной Национальным банком, и подлежит перерасчету в случае ее изменения.

Уровень инфляции в Беларуси стабилен и постепенно снижается. Это значит, что проценты по партнерскому кредиту, возможно, будут постепенно снижаться на протяжении всего срока кредитования. И еще одна важная информация – оплата основного долга по кредиту может быть отсрочена банком от 18 до 36 месяцев. В этот период вы оплачиваете банку только проценты за пользование кредитом.

Александр и Елизавета Колбик:

Удобное местоположение – метро, гипермаркеты, все рядом. Район очень красивый, расположен недалеко от центра. Очень хороший транспорт. Мы бы очень хотели здесь иметь квартиру.

Новые квартиры в самых престижных районах – выбор молодых. Сюда ездят делать свадебное фото, и уже здесь некоторые принимают решения.

Алена и Владимир Роговые:

Здесь такой современный район. Много людей, красивые виды. Мы здесь пофотографировались на бульваре Пикассо, подошли к клиентам, к фонтану. Я думаю, да, здесь хорошо. Думаю, в перспективе здесь купим квартиру. «Москва-Сити», можно так сказать.

Выбрать подходящую квартиру у Dana Holdings легко, ведь застройщик возводит самые современные жилые комплексы в лучших районах Минска.

Например, украшением города уже стал многофункциональный комплекс «Маяк Минска», строительство которого завершается рядом с Национальной библиотекой. Здесь расположен красивейший пешеходный бульвар Пикассо с многочисленными арт-объектами, кафе и магазинами, который уже стал традиционным местом проведения городских фестивалей и праздников.

А также новая достопримечательность столицы – мультимедийный фонтан «Дана Танец», привлекающий на свои вечерние шоу многочисленных зрителей.

Ксения Ковалева:

Dana Holdings – это современно, это модно, это красиво. Это то, к чему хочется стремиться. Район нравится тем, что современно. Плюс недалеко, буквально в шаговой доступности Библиотека национальная, если писать какие-то работы, что по учебе необходимо. Торговый центр просто в шаговой доступности. И, конечно же, метро.

«Парк Челюскинцев» – это элитный жилой комплекс на проспекте Независимости. Единственный в городе комплекс, который возводится с видом на главный проспект Минска и рядом с одним из красивейших парков Европы – парком Челюскинцев и Ботаническим садом. Вместе они занимают площадь более чем в 175 гектаров.

Важно, что все квартиры, которые строит Dana Holdings в Минске, вне зависимости от того, в каком комплексе возводятся, обладают характерными общими чертами, которые и определяют качественно новый уровень городской жизни. Светлые дизайнерские лобби с местами для консьержа и санитарными комнатами с пеленальными столиками.

Скоростные бесшумные лифты, панорамное остекление квартир и лоджий, ландшафтный дизайн территории вокруг домов и кварталов, аккуратные газоны и специальное озеленение, детские и спортивные площадки. Именно те районы, где хочется жить.