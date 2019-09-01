ЦТ или экзамен? И стоит ли отказаться от домашних заданий? Разбираемся, каким должно быть образование в Беларуси

Новости Беларуси. Не так уж часто в году первое число месяца выпадает на воскресенье. Как правило, всего дважды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, в 2019-м – 1 сентября и еще 1 декабря. Именно к первому дню месяца чаще всего приурочивают самые разнообразные изменения. Так, 1 сентября выросла тарифная ставка первого разряда для работников бюджетных организаций. Тарифная ставка первого разряда повышена до BR41 Кроме того, вступили в силу новые правила оформления страховок. Изменений достаточно много. Одно из них особенно оценят автовладельцы: лимит возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ вырос до 800 евро. Ну и открыт сезон охоты на бобра и выдру. А еще сегодня профессиональный праздник у работников нефтяной и газовой промышленности, с чем и поздравляем всех причастных.

Но главное событие, с которым каждый год неизменно ассоциируется 1 сентября, это, конечно, День знаний. Начало учебного года. Да, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Сначала в школах и университетах, а кто-то и дальше, и снова в школах – с детьми, а потом, глядишь, и с внуками. Наверное, именно поэтому тема образования из тех, на которые мы рассуждаем особенно охотно, ведь касается всех и каждого. Главное при этом не забывать, что разницу между любителями и профессионалами еще никто не отменял.

Очевидно, вопросы к нашей системе образования есть. И едва ли не чаще других их задает глава государства. Вот и на этой неделе Александр Лукашенко принял с докладом профильного министра. Главное требование Президента остается неизменным: совершенствовать систему, не ломая ту крепкую основу, которая была сформирована за предыдущие годы. Так какое есть и каким быть белорусскому образованию? Ответ – в материале Екатерины Жиляниной.

Анастасия уже студентка. Для того, чтобы поступить в вуз, ей пришлось сдавать и централизованное тестирование, и устный экзамен.

Анастасия Грушовец, студентка БГУ:

На ЦТ по истории тебе достаточно знания дат и причинно-следственных связей. А вот на экзамене по истории ты должен красиво еще это изложить, обосновать, еще понятно объяснить, чтобы тебя поняли. Вот это было сложно.

Централизованное тестирование в Беларуси стали проводить с 2005 года. За это время меняли сами задания, систему подсчетов баллов, но нарекания остаются. Впрочем, для поступления на некоторые факультеты ЦТ недостаточно, кое-где сохранились внутривузовские экзамены. И они тоже вызывают у абитуриентов и их родителей разную реакцию.

Тестирование, конечно, позволяет свести к минимуму субъективность, возможность коррупции, человеческий фактор. С другой – лишает возможность абитуриента проявить гибкость ума, показать многие другие качества. Мама студентки Анастасии теперь готовится к поступлению младших детей.

Ирина Грушовец, учитель истории:

На взгляд мамы, если объективно, то легче в семье мы перенесли, когда ребенок сдавал тестирование. Не каждый ребенок способен свои мысли изложить достаточно доступно, грамотно перед комиссией. Ребенок, который стесняется – ответы будут не такие, как он может дать, как он хочет ответить. А кто-то достаточно общительный, веселый, активный человек, может даже свои незнания прикрыть общительностью, коммуникабельностью.

Лицом к лицу с преподавателем – стоит ли возвращаться к практике устных экзаменов? Вопросом задался на этой неделе Александр Лукашенко. Перед началом учебного года он принял с докладом министра образования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, конечно же, читаю, вижу и слышу, меня информируют, что у нас не все в порядке с поступлением в вузы. До сих пор критика на централизованное тестирование. Критикуют новую какую-то методику – вы изобрели по подсчету этих баллов. Хотя главное – не баллы, а знания (подробнее здесь). Надо признать, что идеальной системы оценки знаний школьников и абитуриентов в мире нет. Каждая страна имеет на сей счет свой взгляд, скажем так, национальный подход к выпускным и вступительным испытаниям со своими достоинствами и недостатками.

В Финляндии, к примеру, ученикам достаточно пройти очень простой тест по окончании учебного года, но при поступлении в вуз придется еще сдать экзамены. Правда, говорят, тоже несложные. Что удивительно, при этом уровень образования в стране считается весьма высоким.

Британским школьникам можно только посочувствовать. Всевозможных экзаменов и тестов они сдают в разы больше, чем их сверстники из других стран. Тесты – каждый год, несколько раз за время обучения еще и экзамены. Потом, наконец, выпускные, но и этого недостаточно, чтобы поступать в вуз. Нужно пройти дополнительное обучение в течение двух лет и снова экзамены – теперь уже вступительные.

Некоторые страны предпочли централизованные испытания, некоторые разделяют школьные и университетские экзамены. Письменно или устно – мнения тоже разделились. В Японии, ЮАР и Сингапуре предпочли письменную форму. В Германии, Канаде, Франции, Италии, Австрии можно сдать экзамен устно. И если во Франции, например, проверку придется пройти на знание двух-трех предметов, то в Германии надо блеснуть аж по 28 пройденным ранее курсам.

В США, кстати, к выпускным испытаниям относятся крайне легко, в некоторых школах их вообще нет. Но, чтобы поступить в вуз, надо пройти тесты – разрабатывают их частные компании и ориентируются не столько на школьную программу, сколько на гибкость ума и способность к обучению. Александр Лукашенко об усовершенствовании системы поступления в вузы: «Я боюсь принимать решение, чтобы не ошибиться» Большое совещание по вопросам образования с участием Президента состоится до конца 2019 года. Александр Лукашенко попросил пригласить на него не только профильных чиновников, экспертов, но и учителей, возможно, родителей. Людей с разными точками зрения, чтобы в результате дискуссии прийти к оптимальному решению.

Разумеется, выпускные и вступительные испытания не единственный вопрос системы образования. В результате независимых срезов и проверок специалисты пришли к выводам, что далеко не все проставленные оценки соответствуют реальным знаниям учеников. И вообще, уровень этих самых знаний нужно повышать. Игорь Карпенко: «Уровень преподавания надо поднимать» Однако повысить уровень не значит еще больше загрузить школьников. Здесь речь скорее о совершенствовании процесса обучения, программ и методик.

Анна-Лидия собирается в шестой класс. Цветы распустились ко Дню знаний прямо на клумбе возле дома. Расцвела за время летних каникул и сама школьница. Чтобы цветущий вид белорусские дети сохранили на протяжении всего учебного года, Президент предложил не загружать домашними заданиями. Максимум знаний давать нужно на уроках, а после школы должно быть время на спорт и отдых.

Анна-Лидия Мельничук, учащаяся средней школы деревни Черни:

Вечером только возвращаюсь, хочется отдохнуть. У меня четыре часа уходит на домашнее задание. Устаешь сильно, ложишься спать, и так пока каникулы или выходные не будут.

Нелли Мельничук, жительница агрогородка Черни:

Домашние задания нужны, чтобы закрепить, но в таком большом объеме, я думаю, не нужно. Потому что дети должны отдыхать.

В 2019 году в Беларуси учеников ждут 8 новых школ. Кстати, проблему дефицита кадров удалось решить: в нынешнем сезоне учебные заведения наставниками укомплектовали. Конечно, ощущается еще нехватка мест, прежде всего в детских садах, но государственная политика по введению в строй новых детских садов и школ будет продолжена. В некоторой степени нехватка мест даже радует – значит, детей в стране рождается много.

Президент традиционно поручил обеспечить маленьких белорусов всем самым необходимым. Он часто обращает внимание, к примеру, что все ученики должны быть достойно одеты. И если родители не в состоянии это сделать, государство должно подставить плечо. Из поручений еще зарплаты учителям: они должны быть как минимум на уровне средней по стране. Ведь учитель – центральная фигура в обществе.

Особенно это чувствуется в маленьких населенных пунктах. Елена Постоялко – директор сельской школы. И действительно, в деревне на учителя принято рассчитывать, обращаться за советом и помощью в разных жизненных ситуациях. Этим своим особым статусом педагоги дорожат, но вот бумажную нагрузку, о которой тоже вспомнил Президент, все-таки с удовольствием бы с себя сняли.

Елена Постоялко, директор средней школы деревни Черни:

У нас сейчас идет электронный документооборот, но все равно это все не решает проблему, потому что множество инстанций, которые заваливают сбором информации, что отвлекает от учебного процесса.

Кстати, директор полностью согласна с тем, что домашние задания нужно сводить к минимуму. Качественно проведенного урока достаточно для того, чтобы получить необходимые знания. В помощь педагогам – новые методики и учебники. В нынешнем году их обновили для 9 класса.