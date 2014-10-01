112-летняя жительница Новополоцка в День пожилых людей поделилась воспоминаниями из жизни

Новости Беларуси. Солидный возраст как повод для праздника. День пожилых людей отмечают 1 октября в Беларуси. Подарки и поздравления принимала и 112-летняя жительница Новополоцка. Несмотря на почтенный возраст, женщина сохранила ясный ум и делилась своими воспоминаниями.

Мед в этой новополоцкой квартире не переводится никогда. Ароматное лакомство, признается Мария Павловна, продляет ее годы.

Родилась Мария Павловна в 1902 году под Полоцком. Позже судьба закинула в Ленинград. Когда появились свои дети, старалась как и каждая мама дать им самое лучшее.

Валентина Рудницкая, дочь Марии Заблоцкой:

Старалась, чтобы научились, потому что она прожила трудную жизнь. В то время, когда она жила, все время сожалела, что из Ленинграда мы выехали, а так с меня был бы человек, я бы хорошо научилась, была бы образованной.

Революция совпала с революцией 1917 года. Известные события стали для народа сильнейшим испытанием. Тогда молодая девушка жила с верой в лучшее, однако в начале 40-ых лицом к лицу пришлось с толкнуться с войной.

Мария Заблоцкая:

Собака со мной была. Собака растянулся на снегу, голову задрал кверху и как завыла. Я глянула: в чем дело, чего он воет. Реку переходят немцы, сюда, к нам.

Пережила Мария Павловна и войну, воспитывая порой в нечеловеческих условиях двоих детей. Сегодня у нее три внука (один из них, кстати, уже тоже на пенсии) и трое правнуков.

Кстати, мама Марии Павловны тоже прожила больше века.

Если же обратиться к статистике, то на начало 2014 года в Беларуси 100-летний юбилей отпраздновали 546 жителей. И всего 9 человек перешагнули 110-летний рубеж.

Среди них и Мария Заблоцкая из Новополоцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.