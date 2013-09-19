11 миллионов пользователей покинули Facebook после разоблачений Сноудена

Новости США. По информации издания The Daily Mail, пользователи покидают эту социальную сеть, потому что хотят сохранить неприкосновенность личной жизни. После публикации данных, основанных на материалах экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, от Facebook уже отказались около 9 млн пользователей в США и 2 млн в Великобритании. Напомним, с помощью программы PRISM спецслужбы получают доступ к личным данным пользователей соцсетей.

Исследование Венского университета показало, что наиболее распространённая причина ухода из Facebook (более 48%) – опасение за сохранение неприкосновенности личной жизни в Интернете. На втором месте (13,5%) – общая неудовлетворённость сервисом. Среди других ответов – нежелание вести бессодержательные разговоры и боязнь стать зависимым от социальной сети.

Летом прошлого руководство компании Facebook призналось, что выдало американским спецслужбам личные данные более 20 тысяч пользователей. Как заверили администраторы сети, это были аккаунты тех владельцев, которых подозревают в терроризме или похищении детей.

Кстати, учёные утверждают, что социальные сети делают людей несчастными. Что когда мы просматриваем страницы виртуальных друзей, мы попросту завидуем. В начале этого года социальные сети облетела фотография, на которой два малыша с самодельным плакатом в руках просили всех поставить «лайки». За сто тысяч заветных «нравится» отец обещал купить детям щенка. Буквально за четыре дня мечта сбылась. Миллионы людей во всем мире сегодня променяли реальный мир на виртуальный. Но стали ли они от этого счастливее (смотрите видео)?