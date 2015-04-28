10 тысяч писем Победителям со всей Беларуси — итоги акции «Письмо Победителю»

Новости Беларуси. 10 тысяч писем за 30 дней. Послания Победителям пришли со всех уголков Беларуси. Таковы итоги совместной акции молодежных организаций и телеканала СТВ. 70 лучших обращений к воинам будут озвучены во время телемарафона, посвященного Дню Победы. Он стартует на телеканале СТВ 4 мая. За пять дней до Победы в эфире оживут лучшие истории. Самые искренние строки пополнят экспозиции музея истории Великой Отечественной войны. Оставшиеся тысячи писем найдут своих адресатов в лице ветеранов.

С мыслями о Победе, не в конкурсе, как это могло показаться их сверстникам, а в сражениях 70-летней давности, написаны миллионы проникновенных строк. Заключительный этап совместной акции телеканала СТВ и БРСМ оказался одним из самых сложных.

Элеонора Лутович, СТВ:

Десятки набитых доверху пакетов. Тысячи посланий в адрес Победителей со всей Беларуси. Работа по отбору 70 лучших уже кипит полным ходом. Не представляю, как из этого изобилия искренних и откровенных конвертов можно выбрать те самые заветные, истории которых оживут на телеканале СТВ в марафоне, посвященном 70-летию Великой Победы.

Начиная с первых дней акции, количество писем с каждым днем стремительно росло. Самой активной оказалась Минская область. Только в Минске в конкурсе приняли участие около тысячи человек. Идею преемственности поколений активно поддержал и Гомельский регион страны.

Жан Кодеба, ведущий телеканала СТВ:

Как видите, писем написано очень много. Но я бы не сказал, что эта ноша тяжела, потому что это письма-откровения, в которых написано то, о чем думает наше поколение.

На протяжении всего конкурса ведущие СТВ принимали непосредственное участие в акции. Не обошлось без их помощи и сегодня. Ставку на мужскую половину сделали не случайно. Пакеты с корреспонденцией оказались увесистыми, да и содержимое посланий уж больно трогательное.

Олег Степанюк, ведущий телеканала СТВ:

Для вот этих ребят война и победа — это не просто раздел истории, который они изучают, это нечто большее, это сакральное.

Да и как иначе, когда то, что еще утром, на уроке истории, казалось таким далеким и чужим, вдруг дома становится родным и близким. О подвигах прадедушки Никита узнал от папы. Андрею о боевых ранениях своего отца рассказала бабушка. И что удивительно, переживания взрослых нашли свое место не только в письмах, адресованных Победителям, но и в маленьких детских сердцах. Недетские рассказы надолго отложились в памяти поколения 21 века.

Никита Иняхин, ученик ГУО «Гимназия № 24» Минска:

Письмо писал про прадедушку. Мне папа рассказывал о нем.

Предварительно отобранные в областях 84 треугольных конверта Республиканский союз молодежи передал на суд выбранным в качестве жюри ведущим СТВ. Помогали им в этом нелегком деле пионеры одной из минских гимназий. Ребята старательно зачитывали отрывки из писем и отвечали за настроение на съемочной площадке. После кропотливой работы юные эксперты поделились своим мнением о героях Великой Отечественной войны.

Маргарита Трафимович, ученица ГУО «Гимназия №24» Минска:

Я считаю, что все ветераны достойны уважения. Все люди горды, что у нас сейчас нет войны.

После телемарафона в честь Великой Победы письма, истории которых лягут в основу наших сюжетов, а также строки посланий, которые озвучат в эфире телеканала, вместе с другими письмами в адрес победителей пополнят экспозиции музея истории Великой Отечественной войны. Чтобы еще раз напомнить героям на все времена, что их подвиг без срока давности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.