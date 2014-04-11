11 апреля - открытие сезона аттракционов в Минске. Какие сюрпризы ожидают минчан?

Новости Минска. Рано заявив о своих правах, в этом году весна, несомненно, порадовала. Но лучи апрельского солнца – не единственное, чего так долго ждали мы все.

Немного мейк-апа, последние штрихи... И столичные аттракционы, наконец, вышли из зимней спячки и готовы зарядить нас порцией позитива уже сегодня!

Ученые установили: аттракционы положительно влияют не только на наше настроение, но и на работоспособность и сообразительность, а также снимают чувство усталости.

Другие исследования показали, что в случае, если парки аттракционов не обновляются, интерес к ним снижается на 8-12%. Но городским паркам Минска это не грозит!

Юрий Гончаров, главный инженер УП «Городские парки» Минска:

Планируется открытие 8 новых аттракционов, такой сюрприз ожидает.

Но прежде, чем вы успеете испытать на себе новинки, давайте прокатимся с ветерком на аттракционах, которые удивляют всех нас уже не первый год. Эти карусели не радовали посетителей с сонной зимы, и мы лично решили пройти тест-драйв, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Алена Тимохина, корреспондент СТВ:

И отличная новость для любителей Минска с высоты птичьего полета! Колесо обозрения введено в эксплуатацию, и мы проверили действие на себе!

А этот любимый всеми маленькими минчанами аттракцион снова готов радовать своих гостей в новом сезоне. Объявляем его открытым!