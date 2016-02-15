100 млн. рублей за «100 идей для Беларуси» - победителя республиканского конкурса назовут 15 февраля

Новости Беларуси. Грант на 100 млн. рублей получит финалист республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси». Имя победителя назовут ближе к вечеру.

Финал самого ожидаемого события в сфере молодежных инноваций проходит в формате «Шоу технологий». Молодые ученые, изобретатели и начинающие бизнесмены представляют свои разработки в более чем сотне проектов: от промышленности, медицины и робототехники до энергосбережения, национальной безопасности и авиакосмических технологий.

В этом году организаторы мероприятия сделали акцент на проведение мастер-классов. Посетить выставку и познакомиться с авторами и их проектами может каждый желающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Конкурс завоевывает все большее и большее количество не только неравнодушных, но и людей, которые может быть даже и не задумывались о том, что у них какие-то есть идеи и проекты, позволяющие сегодня не только реализоваться самому, но и быть полезным для государства.