Прямой эфир

Война томатов: в Чили прошли традиционные помидорные бои

15 февраля 2016 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чили. В Чили прошли традиционные помидорные бои. Тысячи людей приняли участие в шестом ежегодном фестивале в городе Киньон.

Для битвы были использованы сто тонн спелых плодов. Бои начинаются со стартового гонга. Чтобы не поранить противника, участники драки разминают томаты в руке.

Не только посмотреть, но и поучаствовать в необычном сражении в Чили ежегодно приезжают сотни туристов. Сами участники помидорных боев считают, что это прекрасно помогает снять стресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фестиваль

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские звезды – о подарках любимым в День Святого Валентина
15 февраля 2016 13:20

Белорусские звезды – о подарках любимым в День Святого Валентина

Какие птицы остаются зимовать в Минске и чем их можно кормить
15 февраля 2016 12:23

Какие птицы остаются зимовать в Минске и чем их можно кормить

День памяти воинов-интернационалистов - 15 февраля в Беларуси
15 февраля 2016 10:39

День памяти воинов-интернационалистов - 15 февраля в Беларуси