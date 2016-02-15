Война томатов: в Чили прошли традиционные помидорные бои

Новости Чили. В Чили прошли традиционные помидорные бои. Тысячи людей приняли участие в шестом ежегодном фестивале в городе Киньон.

Для битвы были использованы сто тонн спелых плодов. Бои начинаются со стартового гонга. Чтобы не поранить противника, участники драки разминают томаты в руке.

Не только посмотреть, но и поучаствовать в необычном сражении в Чили ежегодно приезжают сотни туристов. Сами участники помидорных боев считают, что это прекрасно помогает снять стресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.