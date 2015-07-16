10-этажный дом на улице Охотской в Минске 16 июля торжественно принял первых новоселов

Новости Беларуси. 10-этажный дом на улице Охотской 16 июля торжественно принял первых новоселов.

Большинство счастливых обладателей ключей от заветных квадратных метров – многодетные семьи. Еще часть новостройки отдана под арендное жилье.

Всего в доме 78 квартир. Все они сданы, что называется, «под ключ» – с косметической отделкой. На прилегающей к зданию территории есть детская площадка, места для парковки. Рядом расположены два детских сада, школа и магазин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Гуриненко, исполняющий обязанности главы администрации Заводского района:

55 квартир предоставлены для многодетных семей. Это 28 семей, потому что двух- и однокомнатные квартиры предоставлены на одну семью. Все есть, только жить, поживать и добра наживать.