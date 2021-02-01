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В Беларуси с 1 февраля вырастет бюджет прожиточного минимума

01 февраля 2021 06:38
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Новости Беларуси. В Беларуси вырос бюджет прожиточного минимума, как следствие, и ряд социальных выплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси с 1 февраля вырастет бюджет прожиточного минимума-1

Теперь отправная точка для перерасчета – 262 рубля 87 копеек. Ранее БПМ был 258 рублей 11 копеек. Пропорционально этому росту изменяются и размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, доплаты пожилым, пособия по уходу за инвалидом и семьям, воспитывающим детей. Так, родителей с ребенком в возрасте до трех лет ожидает прибавка около 10,5 %.

Новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения будут действовать до 30 апреля.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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