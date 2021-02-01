В Беларуси с 1 февраля вырастет бюджет прожиточного минимума

Новости Беларуси. В Беларуси вырос бюджет прожиточного минимума, как следствие, и ряд социальных выплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь отправная точка для перерасчета – 262 рубля 87 копеек. Ранее БПМ был 258 рублей 11 копеек. Пропорционально этому росту изменяются и размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, доплаты пожилым, пособия по уходу за инвалидом и семьям, воспитывающим детей. Так, родителей с ребенком в возрасте до трех лет ожидает прибавка около 10,5 %.

Новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения будут действовать до 30 апреля.