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Новый премьер Британии подтвердил верность НАТО

20 июля 2026 17:38
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В Великобритании вновь сменился глава правительства. Пытаясь спасти остатки авторитета правящего класса, английская политическая верхушка усадила в кресло премьер-министра Энди Бернэма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра Великобритании.

Новый премьер Британии подтвердил верность НАТО-2

Энди Бернэм, премьер-министр Великобритании:
Мы будем помогать людям жить хорошо, создавая государство, более склонное к профилактике, инвестируя в успехи людей, а не расплачиваясь за неудачи. И эта работа начинается сейчас. Скоро я закрою за собой эту дверь и дам свое первое распоряжение. Чтобы в первую очередь положить конец ночевке людей на улицах в нашей стране.

Новый премьер Британии подтвердил верность НАТО-4

Сопартийцы продвинули Бернэма на пост лидера лейбористов 17 июля без всякой конкуренции, ссылаясь на его богатый чиновничий опыт. Однако нынешняя должность британского премьера выглядит незавидной, ведь в наследство достались экономические руины. 

Долг страны превысил 100 % ВВП, а бюджетный дефицит раздулся до рекордных 132 миллиардов фунтов, что лишает правительство любых маневров. Тем не менее Бернэм обещает план развития страны на следующие 10 лет. 

Он апеллирует к манчестерскому опыту борьбы с бедностью, предлагая распределить управление по всей Британии. Но эксперты убеждены, что это чревато сбросом финансовой ответственности с обнищавшего Лондона на еще более разоренные регионы.

Новый премьер Британии подтвердил верность НАТО-6

При этом новый премьер остается для большинства британцев политическим призраком. Чего не скрыть от британских налогоплательщиков, так это то, что их счета продолжат подпитывать чужие военные кампании. 

Бернэм уже поспешил подтвердить верность воинственной доктрине Североатлантического Альянса. В своей программной статье он заявил, что безопасность Королевства напрямую зависит от ситуации в Киеве.

# Международная политика

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