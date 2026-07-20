Новый премьер Британии подтвердил верность НАТО

В Великобритании вновь сменился глава правительства. Пытаясь спасти остатки авторитета правящего класса, английская политическая верхушка усадила в кресло премьер-министра Энди Бернэма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энди Бернэм, премьер-министр Великобритании: Мы будем помогать людям жить хорошо, создавая государство, более склонное к профилактике, инвестируя в успехи людей, а не расплачиваясь за неудачи. И эта работа начинается сейчас. Скоро я закрою за собой эту дверь и дам свое первое распоряжение. Чтобы в первую очередь положить конец ночевке людей на улицах в нашей стране.

Сопартийцы продвинули Бернэма на пост лидера лейбористов 17 июля без всякой конкуренции, ссылаясь на его богатый чиновничий опыт. Однако нынешняя должность британского премьера выглядит незавидной, ведь в наследство достались экономические руины.

Долг страны превысил 100 % ВВП, а бюджетный дефицит раздулся до рекордных 132 миллиардов фунтов, что лишает правительство любых маневров. Тем не менее Бернэм обещает план развития страны на следующие 10 лет.

Он апеллирует к манчестерскому опыту борьбы с бедностью, предлагая распределить управление по всей Британии. Но эксперты убеждены, что это чревато сбросом финансовой ответственности с обнищавшего Лондона на еще более разоренные регионы.