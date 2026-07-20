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Лукашенко утвердил изменения в сфере железнодорожного транспорта

20 июля 2026 17:39
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В Беларуси обновили закон о железнодорожном транспорте. Его подписал Президент. Документ совершенствует правовую базу, чтобы повысить безопасность и качество поездок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закон четко распределяет права и обязанности между БЖД и сторонними предприятиями, которые имеют свои ветки для маневровых поездов. Они обязаны контролировать безопасность путей. Ужесточаются требования и к медосмотрам персонала. 

Пассажиров также ждут новшества: в расписании официально появится новый тип поездов – «ускоренные региональные линии экономкласса». Кроме того, функции военизированной охраны передаются Департаменту охраны МВД.

# Закон # Белорусская железная дорога

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