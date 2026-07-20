Проверить ограничения на выезд белорусы смогут в любом подразделении по гражданству и миграции

Проверить ограничения на выезд за границу белорусы теперь могут в любом подразделении по гражданству и миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сокращен и срок процедуры – ответ дадут всего за один рабочий день. Это предусмотрено указом, который 20 июля подписал Александр Лукашенко.

Документ совершенствует работу базы данных невыездных граждан. В частности, расширяются технические возможности госорганов для обмена информацией, а защита личных сведений в системе станет на порядок выше.