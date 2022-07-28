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1 сентября ученики наденут форму с отличительным элементом своей школы

28 июля 2022 13:48
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Новости Беларуси. С 1 сентября гардероб столичных школьников ожидают изменения. В начале лета Минобразования анонсировало: каждое учреждение должно иметь свою форму и отличительный элемент, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наш корреспондент Дарья Седун узнала, как педагоги, ученики и родители готовятся к нововведениям.

1 сентября ученики наденут форму с отличительным элементом своей школы-1

Дарья Седун, корреспондент:
Чем ближе новый учебный год, тем более жарко обсуждается школьная форма. Между тем некоторые школы Минска уже давно придерживаются дресс-кода. Но теперь у каждой будет свой элемент отличия.

1 сентября ученики наденут форму с отличительным элементом своей школы-3

Ученики 51-й школы к единой форме привыкли: одинаковые жилетки с общим знаком отличия – эмблемой учебного заведения – ребята носят давно. Это стильно и практично. К тому же сочетать этот элемент гардероба можно и с брюками, и с юбками, и с рубашками, и даже с блузками.

1 сентября ученики наденут форму с отличительным элементом своей школы-5

Екатерина Осмольская, заместитель директора средней школы № 51:
Конечно, единый элемент одежды объединяет их. Когда идет ученик в бардовом жилете с эмблемой средней школы № 51, видно, что это ученик нашей школы. Это отличает его от других школьников.

1 сентября ученики наденут форму с отличительным элементом своей школы-7

Единый элемент в школе выбирали с учетом мнения детей и родителей, как итог – формой довольны все.

# Школы в Беларуси # Дарья Седун

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