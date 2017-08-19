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1 сентября будет очень даже не стыдно: ярмарки школьных товаров в Минске продлятся до Дня знаний

19 августа 2017 17:56
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Новости Беларуси. Горячая пора сейчас не только у аграриев, но и у родителей. В Минске сотни покупателей на общегородской ярмарке «Пора в школу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

На площадке у Дворца спорта развернулась бойкая торговля. Школьные принадлежности – в ассортименте, от деловых жакетов и костюмов до верхней одежды и обуви. Пожалуй, без покупок не остался даже самый придирчивый покупатель. Торговлю на открытом воздухе организовали крупные столичные магазины и производители одежды.

Минимальный набор для ученика – а это повседневная форма, спортивная одежда и канцтовары – обошелся от 300 до 680 рублей.

Но многие родители отмечают, что цена в этом вопросе не главное. Важно, что покупки нравятся школьникам, которые спешат похвастаться своими обновками.

Покупатели:
Больше всего мне понравились брюки черного цвета. 1 сентября будет очень даже не стыдно.

1 сентября будет очень даже не стыдно: ярмарки школьных товаров в Минске продлятся до Дня знаний-1

Очень удобно, потому что не надо ездить по всему городу. Все есть – на любой вкус, на любую цену. Все устраивает.

Традиционно в конце августа спрос на такие товары возрастает. Всего в этом году только в Минске запланировано более 20 школьных базаров. Они продлятся вплоть до Дня знаний.

Уже в следующие выходные у Дворца спорта школьники смогут найти все принадлежности, которые понадобятся в новом учебном году.

# общество # Государственная политика в области образования # Фотофакт

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