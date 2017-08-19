По прогнозам синоптиков 19 и 20 августа будут последними жаркими днями лета

Многие предпочитают вдоволь поплавать и укрыться от палящего солнца подальше от городской суеты.

Это не всегда останавливает людей, которые в эти дни ищут прохладу. Впрочем, по прогнозам синоптиков 19 и 20 августа будут последними по-летнему жаркими в 2017 году.

Новости Беларуси. В Беларуси ограничено и запрещено купание в 15 водоемах – качество воды в них вызывает сомнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горожане:

Когда надо ходить на речку, надо ходить только с взрослыми на пляже.

Кепку носить в жаркую погоду. Не пить – это обязательно, потому что вода может быть вашим другом и врагом в то же время.

Конечно, крема какие-то обязательно должны быть. Если вы хотите долго находиться на пляже, то чем-то мазаться нужно, потому что с непривычки последствия могут быть серьезные.

20 августа местами по Беларуси будет еще до +34ºС.

Похолодание прогнозируется на начало следующей недели.