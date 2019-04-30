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1 мая в парке Победы состоится большая концертная программа, посвящённая Дню труда

30 апреля 2019 19:13
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Новости Беларуси. В рамках празднования подготовлена большая концертная программа, в которой найти развлечения смогут и взрослые и дети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

1 мая в парке Победы состоится большая концертная программа, посвящённая Дню труда-1

Официальная часть мероприятий начнется с возложения цветов к стеле «Минск – город герой».

1 мая в парке Победы состоится большая концертная программа, посвящённая Дню труда-4

1 мая в парке Победы состоится большая концертная программа, посвящённая Дню труда-6

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Во всех районах наших административных будут проходить мероприятия: и в трудовых коллективах, и в парках наших, скверах. Я искренне приглашаю всех минчан присоединиться к нам, потому что представлены будут все трудовые коллективы, которые достойно трудились на благо нашей родины.

1 мая в парке Победы состоится большая концертная программа, посвящённая Дню труда-9

К слову, во многих трудовых коллективах обновили доски почета и алеи славы. А самых инициативных работников торжественно наградили во Дворце профсоюзов за весомый вклад в экономическое развитие столицы.

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# Праздничные даты # общество # Николай Белановский # Фотофакт

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