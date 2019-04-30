1 мая в парке Победы состоится большая концертная программа, посвящённая Дню труда

Новости Беларуси. В рамках празднования подготовлена большая концертная программа, в которой найти развлечения смогут и взрослые и дети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения профсоюзов:

Во всех районах наших административных будут проходить мероприятия: и в трудовых коллективах, и в парках наших, скверах. Я искренне приглашаю всех минчан присоединиться к нам, потому что представлены будут все трудовые коллективы, которые достойно трудились на благо нашей родины.