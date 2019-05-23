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Выгода от использования белорусского спутника превысила 18 млн. долларов

23 мая 2019 09:09
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Космические успехи: выгода от использования белорусского спутника за время его эксплуатации превысила 18 млн. долларов. История началась в июле 2012 года. За это время космический фотограф отснял более 300 млн. квадратных километров территории.

Выгода от использования белорусского спутника превысила 18 млн. долларов-1

И вся эта работа летающего помощника сделана абсолютно для разных целей: от создания топографических карт до мониторинга пожаров и землетрясений.

Выгода от использования белорусского спутника превысила 18 млн. долларов-4

Как работает белорусский спутник? Как использование белорусского спутника помогло добиться выгоды в 18 млн. долларов? С кем сотрудничают белорусские учёные? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Выгода от использования белорусского спутника превысила 18 млн. долларов-7

# Наука # Наука # Сергей Золотой # Фотофакт # Технологии

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