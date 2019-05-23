Выгода от использования белорусского спутника превысила 18 млн. долларов

Космические успехи: выгода от использования белорусского спутника за время его эксплуатации превысила 18 млн. долларов. История началась в июле 2012 года. За это время космический фотограф отснял более 300 млн. квадратных километров территории.

И вся эта работа летающего помощника сделана абсолютно для разных целей: от создания топографических карт до мониторинга пожаров и землетрясений.