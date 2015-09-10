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Смерть пахнет свежескошенной травой и жидкостью для снятия лака, выяснили ученые

10 сентября 2015 14:10
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Новости Великобритании. Результаты исследования британские ученые представили на фестивале науки в Брэдфорде. Как утверждает антрополог Анна Уильямс, сразу после смерти тело человека начинает выделять вещество под названием гексанал – то же самое, что формирует запах свежескошенной травы.

Тело человека, как выяснили ученые, начинает разрушаться еще до того, как в дело вступают бактерии – еще живые клетки начинают переваривать самих себя, в результате чего и выделяется большое количество гексанала.

Опыты британцы ставили на свиных тушах, которые помещали в контейнеры и обследовали, используя газовый хроматограф. На практике свое открытие исследователи собираются использовать для обучения полицейских собак и внедрения новых стандартов в работу экспертов-криминалистов.

Впрочем, из доклада ученых, мертвое тело пахнет не только травой, но и растворителем для краски и жидкостью для снятия лака. По мере того, как тело начинает раздуваться, начинают выделяться другие вещества – индолы.

Их чаще всего можно обнаружить в составе парфюмерной продукции.

Анна Уильямс, антрополог (Великобритания):
Возможно, мы сможем выяснить, выделяет ли тело каждого отдельного человека свой уникальный запах. До этого еще далеко, но, теоретически, можно установить, имеются ли у людей своеобразные «отпечатки пальцев» в виде запаха. 

# Открытие # Наука # Анна Уильямс

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