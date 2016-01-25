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В НАН Беларуси наградили лучших пишущих о науке журналистов: корреспондент СТВ Ольга Коршун среди победителей

25 января 2016 10:58
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Новости Беларуси. 25 января в Национальной академии наук чествовали лучших журналистов, пишущих о науке. Дипломы, грамоты и благодарности вручили победителям в 4-х номинациях: лучшая публикация, теле- и радиосюжет, а также освещение в Интернете.

Среди награжденных и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ Ольга Коршун. Дипломом отмечен ее документальный фильм «Маюць розум» из цикла программ «Я шагаю по стране».

В конкурсе приняли участие как профессиональные журналисты, так и непрофессиональные авторы.

Всего было представлено более 90 работ и 25 авторов.

# Наука # Государственная политика в области науки

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