В НАН Беларуси наградили лучших пишущих о науке журналистов: корреспондент СТВ Ольга Коршун среди победителей

Новости Беларуси. 25 января в Национальной академии наук чествовали лучших журналистов, пишущих о науке. Дипломы, грамоты и благодарности вручили победителям в 4-х номинациях: лучшая публикация, теле- и радиосюжет, а также освещение в Интернете.

Среди награжденных и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ Ольга Коршун. Дипломом отмечен ее документальный фильм «Маюць розум» из цикла программ «Я шагаю по стране».

В конкурсе приняли участие как профессиональные журналисты, так и непрофессиональные авторы.