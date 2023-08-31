В Минске пройдёт Фестиваль науки. Там покажут новейшие разработки во многих сферах

Увлекательную сторону белорусской науки, ее романтику и поэзию, выстроенную благодаря креативности молодых ученых представит НАН. Праздник интеллекта, знаний и открытий пройдет 2 сентября в ботаническом саду. Фестиваль науки состоится в Минске не в первый раз и уже успел полюбиться жителям и гостям города. Чем удивят молодые ученые в этом году, спросим у наших гостей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Александр Зайцев, научный сотрудник Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси и Анна Борейко, научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси. Что покажут на Фестивале науки в 2023 году? Александра Каштанова, ведущая:

Праздник уже для многих полюбился, потому что проводится с 2018 года этот фестиваль. Расскажите, если раньше целью его было дать возможность встретиться с учеными, то какие инновации в этом году?

Александр Зайцев, научный сотрудник Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:

Цель не изменилась. Мы хотим показать науку простую, интересную, доступную для каждого, потому что есть мнение, что наука трудна. Мы показываем, что не всегда, есть очень много интересных вещей, которые можно посмотреть на фестивале любому человеку. Юрий Царев, ведущий:

А на какую возрастную категорию рассчитан фестиваль? И вообще на склад человеческого интеллекта, например, если человек физик, понятно, но если он, как говорится, лирик, что с ним делать?

Анна Борейко, научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси:

У нас такой необычный ответ на этот вопрос, обычно говоря, это аудитория детская, взрослая, у нас от 0 до 100 лет и больше, потому что человек любого возраста может найти в науке что-то интересное, это ответ на следующий ваш вопрос. Различные темы, гуманитарные, физика, химия, научные дисциплины, другая вся широта науки, которую мы могли бы привести на фестиваль, мы стараемся показать. А что касается возраста, лекции будут интересны для взрослых людей, какие-то мастер-классы и для детей. Александр Зайцев:

Посмотрят какие-то стенды, где будут стоять разработки ученых разных областей. Здесь можно посмотреть и не понимать ничего, просто увидеть и впечатляться чем-то. Можно поинтересоваться и подробнее ответом именно этого ученого, который разработал. Каким возрастным категориям будет интересно на Фестивале? Александра Каштанова:

Если говорить про детей, что традиционно вы уделяете им много внимания, и эксперименты, и различные мастер-классы, и шоу. Расскажите, чего же ждать? Анна Борейко:

Мастер-классы по робототехнике. Александр Зайцев:

Робототехника – это не всегда именно робот и делание роботов, программирование робота. Искусственный интеллект, будет оркестр робота.

Юрий Царев:

С этого места подробнее. Александр Зайцев:

Конечно, выглядит не как человек, но свои функции выполняет идеально, играют музыку, они приезжают нам из Солигорска, это школьный проект, у нас на фестивале будут некоторые школьные проекты. Анна Борейко:

Мы поддерживаем молодежные проекты, мы выбрали в этом году лучшие показать, что науку делают не только взрослые дяди, сидящие в кабинетах, но и очень много сейчас ребят, у которых потрясающие проекты, с потрясающими идеями, нам важно это показать. У нас будут несколько проектов из регионов, они приезжают для нас, в различных темах. Проект про еду. Ребята выращивают различные виды огурцов. Александр Зайцев:

Красные, зеленые, желтые, с пупырышками, твердые, помягче, они делают мороженое, делают пирожки с ними. Варенье огурцовое. Рекомендуем запланировать весь день на фестивале. Придите пораньше, посмотрите программу в интернете, мы активно сейчас с ее публику в соцсетях, все подробности есть. Выберите, что вас интересует больше всего, запланируйте, чтобы не получилось так, чтобы вы что-то интересное пропустили. Юрий Царев:

С молодым поколением и мамочками мы разобрались, а что делать поколению с седеющей бородой?

Александр Зайцев:

Во-первых, у нас есть зона медицины. Как продлить молодость, как понять, что вы болеете либо что вы не болеете, все хорошо? Как устроен организм? Последние разработки, последние приборы. Анна Борейко:

И конечно, врачи на площадке, все обычно хотят поговорить с врачами, врачи у нас тоже ученые. Это важно, не только лечит, они разбираются, как лечить, какие-то новые методы лечения, это тоже можно будет встретить у нас. Тема экологии у нас будет представлена, она важна, конечно, для всех, тут будет неправильно сказать, что для людей какого-то возраста. Мы хотим показывать, как же мы должны спасать планету, не только спасать, у нас есть и животный мир, и растительный мир. Александр Зайцев:

Еще у нас есть зона про космос. И в этом году она особенно сильная, что важно для всех, кто интересуется космосом, там будут люди, которые бывали в космосе. Будет Олег Новицкий и кандидаты на полет от Беларуси, который планируется весной. Анна Борейко:

Да, их две. И с ними можно будет поговорить, пообщаться, это будет встреча с космонавтами, можно будет задать интересующие вопросы, на которые они смогут ответить. Так что тоже планируйте, потому что они будут небольшое время, все-таки люди занятые, им еще готовиться на полет. Так что готовьтесь, планируйте. Александра Каштанова:

В том году фурор произвел выставочный проект «100 инноваций молодых ученых».