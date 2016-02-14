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В Минске презентовали инновационные геномные технологии: научная разработка станет незаменимой для криминалистов

14 февраля 2016 11:20
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Новости Беларуси. Генетика против терроризма. В Минске презентовали  инновационные геномные технологии. Уникальная программа - совместное «детище» белорусских и российских ученых. Научная разработка станет незаменимым помощником для криминалистов: даже по незначительному «биологическому следу», специалисты смогут установить не только этническую принадлежность преступника, но и подробно описать его внешность и  даже возраст.

Александр Кильчевский, главный ученый секретарь Национальной академии наук:
Возможность использования очень небольшого количества ДНК, в том числе ДНК старых тканей.  Это тоже важно. Очень важно то, что в рамках программы будут разработаны наборы реактивов, которое в настоящее время в основном приобретаются за рубежом.

Еще одно направление программы  — так называемая «медицина»  будущего. Работать система будет по принципу «предупрежден значит вооружен».  Сердечно-сосудистые  и онкологические заболевание,  проблемы с  рождением ребенка, склонность к диабету — ученые   смогут  выявить серьезные  заболевания  еще до появления  первых симптомов. Стоимость союзного проекта порядка  двух миллиардов российских рублей. Завершить работы планируется к 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ученые # Наука # Александр Кильчевский

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