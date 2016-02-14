В Минске презентовали инновационные геномные технологии: научная разработка станет незаменимой для криминалистов

Новости Беларуси. Генетика против терроризма. В Минске презентовали инновационные геномные технологии. Уникальная программа - совместное «детище» белорусских и российских ученых. Научная разработка станет незаменимым помощником для криминалистов: даже по незначительному «биологическому следу», специалисты смогут установить не только этническую принадлежность преступника, но и подробно описать его внешность и даже возраст.

Александр Кильчевский, главный ученый секретарь Национальной академии наук:

Возможность использования очень небольшого количества ДНК, в том числе ДНК старых тканей. Это тоже важно. Очень важно то, что в рамках программы будут разработаны наборы реактивов, которое в настоящее время в основном приобретаются за рубежом.

Еще одно направление программы — так называемая «медицина» будущего. Работать система будет по принципу «предупрежден значит вооружен». Сердечно-сосудистые и онкологические заболевание, проблемы с рождением ребенка, склонность к диабету — ученые смогут выявить серьезные заболевания еще до появления первых симптомов. Стоимость союзного проекта порядка двух миллиардов российских рублей. Завершить работы планируется к 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.