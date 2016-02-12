Александр Лукашенко: Наука в наши дни – важнейший ресурс для подъема целых отраслей

Новости Беларуси. Наука может и должна приносить максимальную отдачу. В том числе и материальную. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора. На встрече с Главой государства обсуждались перспективные и реальные разработки белорусских ученых. Была затронута и тема подготовки кадров.

Это в буквальном смысле итог многолетней работы. В институте машиностроения Иван Иванович трудится с конца 80-ых. Пришёл сюда простым инженером, а сейчас возглавляет научный институт. Результат его докторской диссертации помогает долгое время оставаться на плаву БелАЗу-многотоннику. Ведь машины зачастую работают в сложных условиях, где сделать ремонт практически невозможно. А его система помогает диагностировать редуктор и выявляет возможные неполадки.

Николай Ишин, доктор технических наук, директор научно-технического центра «Карьерная техника»:

Для БелАЗа ведь это дополнительная стоимость. Ее «Измеритель» новополоцкий делает за тысячу долларов. Но эта тысяча поможет сэкономить потребителю десятки тысяч.

Будущее науки - только в тандеме с промышленниками, считает ученый Ишин. Как сделать так, чтобы разработки не пылились на полках, а стали достоянием промышленности, сегодня говорил и Президент на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора. В зале – более 20 человек. Это ученые, работающие в самых разных сферах: от медицины до сельского хозяйства.

Повод, конечно, сегодня праздничный. Но разговор с учеными получился достаточно серьезным. После распада СССР в Беларуси удалось сохранить сильную научную школу. Сегодня только в Академии наук – около 11 тысяч исследователей, 47 институтов, 12 различных центров, более 10 опытных станций. До 2020 года в нашей стране планируют увеличить бюджетные расходы на научную деятельность почти в два раза. Одним словом, условия для работы есть. Президент справедливо отмечает, наука должна приносить реальную прибыль.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наука в наши дни – важнейший ресурс для подъема целых отраслей. Новые разработки позволяют существенно экономить ресурсы и энергоносители, помогают снизить себестоимость продукции и сделать ее конкурентоспособной на внешних рынках. Не теряет актуальности и тема импортозамещения. Она становится очень актуальной. Нам важно производить товары не просто более качественные и доступные, но и максимально отвечающие нуждам потребителя, адаптированные к нашей ресурсной базе и условиям эксплуатации. Не будет преувеличением сказать, что к общественно гуманитарным дисциплинам приковано особое внимание, ведь именно их наработки лежат в основе идеологии государств и определяют мировоззрение людей в любом обществе.

Нам необходимы качественные учебники. Я уже это повторяю не в первый раз и обещаю вам, что этот год будет переломным. Я хочу, чтобы и начальники, и вы это услышали. Хватит об этом говорить. Нет хороших учебников – никогда не будет вас – докторов и профессоров – в будущем. Должен сказать Правительству и Министерству образования: вы просто халатно, безответственно к этому подходите. Наплевательски. Этого быть не должно. Буквально в течение трех месяцев вы должны будете мне доложить о выполнении тех поручений и тех задач, которые уже назрели перед школой. Я не говорю о вузах, которые вы знаете лучше меня. Там также проблем выше крыши. И там не детки до 17 лет, которые могут посмотреть в учебник и оценить похлеще, чем я.

Еще одна актуальная тема - подготовка молодых ученых. Преемственность –одно из условий для эффективности науки. Об этом не понаслышке знает самый молодой доктор наук, которому сегодня президент вручил соответствующий диплом. Несмотря на возраст – а Сергею Щербакову всего 35 – он разработал уникальный метод производства рельсов. Ученый предлагает заменить сталь чугуном с добавлением специальных химических элементов.

Сергей Щербаков, доктор физико-технических наук, доцент кафедры теоретической и прикладной механики Белорусского государственного университета:

Только по предварительным оценкам экономический эффект для Беларуси мог бы дать порядка нескольких десятков миллионов долларов. И параллельно создав несколько сотен рабочих мест.

Сегодня этот проект ученый представил и Главе государства. Взять на карандаш все перспективные разработки и внедрять их в производство Александр Лукашенко еще раньше поручил лично председателю НАН Беларуси. Новая техника производства рельс может стать тем самым прорывным проектом, который выведет на новый уровень целую отрасль. Бояться нововведений не стоит, если они оправданы, отмечает президент. В свое время и запуск спутника, и поддержка самых прогрессивных отраслей медицины вызывали определенную долю скептицизма. А сегодня Беларусь уже запустила второй космический аппарат, а в год в нашей стране делают более 40 операций по пересадке сердца.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все это нелегко было в самом начале. Мне пришлось убеждать многих ученых и практиков, что если мы этим не займемся, то будем шататься в лаптях, как и раньше. Будет наука и прочее. Ну, так, наука. А это прорыв. И это потащило за собой огромные массы людей, и предприятия вовлечены в это. Сегодня мы управляем этим спутником, еще раз подчеркиваю, продаем. Как меня убеждают, особенно руководитель Академии наук, что первый спутник окупился уже, наверное, дважды или трижды. Или атомные станции. Вы думаете, все так легко было преодолеть внутри? Но я понимал, что если мы не займемся этим направлением, опять мы страну не выведем на новую орбиту в научных исследованиях.

Один из самых перспективных и масштабных проектов в Беларуси – это строительство Атомной электростанции в Островце. Когда АЭС заработает на всю мощь, то энергию можно будет даже продавать. Президент поинтересовался, как жители воспринимают белорусскую стройку века.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы мне скажите, строительство атомной станции как воспринимается населением с вашей точки зрения?

Виктор Аверин, профессор, декан биологического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:

Ну, я хочу сказать, что доминирует, конечно, позитив, с нашей стороны, в нашей стране. Но мы должны активно вести в определенном понимании информационную работу с нашими соседями. А по нашей стране люди приветствуют, потому что это новые технологии, новые знания, развитие экономики, надо кадровый потенциал развивать, потому что это вся система.

Александр Лукашенко разговаривал с учеными несколько часов. Диалог получился обстоятельным, затронули много тем. Одним словом, науку в Беларуси будут поддерживать. Но и спрос с ученых будет большим, сообщили в программе Новости «24 часа»