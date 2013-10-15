В Минске 15 октября открылся Белорусский энергетический и экологический форум

Новости Беларуси. В Минске начинал работу Белорусский энергетический и экологический форум. На выставке представлена продукция более 360 предприятий и организаций – ведущих мировых производителей оборудования, технологий и материалов для энергетики, экологии, энергосбережения и электротехники из 18 стран.

Форум является одним из самых крупных по этой тематике в СНГ и Балтии. В экспозиции – последние новинки электрооборудования, современные технологии и материалы в сфере энергетики, электроники, защиты окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Шенец, первый заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Беларусь выбрала для себя такие направления, как повышение энергетической безопасности, снижение затрат на производимую продукцию, в том числе на электрическую и на тепловую энергию. Это связано, в первую очередь, с тем, что мы не имеем достаточного количества собственных ресурсов, мы на 85% импортируем. Технологии развиваются, технологии есть современные, высокоэффективные. И вот этот форум позволяет определить те технологии, те подходы, которые позволят нам снижать наши издержки.