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В Стокгольме стартует Нобелевская неделя. Уже известны лауреаты в области физиологии и медицины

07 октября 2013 20:42
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Новости Швеции. В Стокгольме стартует Нобелевская неделя, на протяжении которой мир будет узнавать имена новых обладателей престижной премии.

Уже известны лауреаты в области физиологии и медицины. Ими стали Джеймс Ротман, Рэнди Шекман и Томас Зюдхоф. Премия присуждена за работы по изучению транспортной системы человеческих клеток.

Кстати, согласно завещанию Нобеля, помимо медицины, награды вручаются также за выдающиеся достижения в физике, химии и литературе. Размер денежного вознаграждения составляет примерно полтора миллиона долларов. Сама премия существует с 1901 года. Церемония награждения по традиции проходит в начале декабря в Стокгольме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наука # Нобелевская премия

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