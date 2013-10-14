Прямой эфир

Нобелевскую премию по экономике получили американские ученые за анализ цен на активы

14 октября 2013 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Нобелевская премия по экономике присуждена за анализ цен на активы. Лауреатами стали американские ученые Ларс Питер Хансен, Юджин Фама и Роберт Шиллер.

Данная награда вручается вместе с Нобелевскими премиями, но формально в их ряд не входит: в завещании изобретателя про экономистов ничего не говорилось. Премия была учреждена Госбанком Швеции 45 лет назад и эквивалентна остальным наградам нобелевского фонда. В 2013 году ее размер составляет около 1 млн 250 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наука # Нобелевская премия

Другие новости рубрики

Все новости
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали трое учёных из США
09 октября 2013 16:10

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали трое учёных из США

В Стокгольме стартует Нобелевская неделя. Уже известны лауреаты в области физиологии и медицины
07 октября 2013 20:42

В Стокгольме стартует Нобелевская неделя. Уже известны лауреаты в области физиологии и медицины

24 сентября в Минске эксперты Совета Евразийской ассоциации университетов обсудят возможность единого образования в СНГ
24 сентября 2013 08:32

24 сентября в Минске эксперты Совета Евразийской ассоциации университетов обсудят возможность единого образования в СНГ