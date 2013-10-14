Нобелевскую премию по экономике получили американские ученые за анализ цен на активы

Новости мира. Нобелевская премия по экономике присуждена за анализ цен на активы. Лауреатами стали американские ученые Ларс Питер Хансен, Юджин Фама и Роберт Шиллер.

Данная награда вручается вместе с Нобелевскими премиями, но формально в их ряд не входит: в завещании изобретателя про экономистов ничего не говорилось. Премия была учреждена Госбанком Швеции 45 лет назад и эквивалентна остальным наградам нобелевского фонда. В 2013 году ее размер составляет около 1 млн 250 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.