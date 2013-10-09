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Лауреатами Нобелевской премии по химии стали трое учёных из США

09 октября 2013 16:10
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Новости Швеции. В Стокгольме названы имена лауреатов Нобелевской премии по химии. На сей раз шведская Королевская академия наук выбрала сразу троих учёных из США: Мартина Карплюса, Майкла Левита и Ари Варшала.

В 70-е годы исследователи заложили основы компьютерных программ, которые в наши дни используются для изучения и моделирования быстрых химических процессов. В частности, может моделироваться реакция, протекающая за доли миллисекунды. Классическая химия не в состоянии справиться с такими скоростями. Программы лауреатов сыграли решающую роль в большинстве фундаментальных открытий современной химии и в медицине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наука # Нобелевская премия

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