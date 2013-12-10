В Беларуси создали беспилотный катер

. Современные технологии продвинулись далеко вперед, и сегодня возможно то, что несколько лет назад казалось нереальным. К примеру, чтобы управлять самолетом или судном, в некоторых случаях не нужен пилот или штурман. Беспилотные комплексы - именно они обретают все большую популярность и позволяют расширить диапазон возможностей.

Сергей Тыцык, директор компании по разработке беспилотных роботизированных комплексов:

В Беларуси сегодня беспилотная тематика продвигается далеко вперед, потому что есть поддержка военного комитета, Комитета по науке и технологии, есть серьезные госпрограммы, в которых мы участвуем.

Уже несколько лет в Беларуси активно развивается беспилотная авиация. Преимущества этой конструкций неоспоримы. У нее есть возможность совершать полеты на несколько километров, проводить разведку, делать видеофиксации. Нарушителям правопорядка скрыться от беспилотников практически невозможно. К тому же, при угрозе уничтожения такого самолета или вертолета, никто не пострадает, поскольку управляются они с земли.

Если беспилотные летательные аппараты уже не новы для Беларуси, то современные беспилотные катера - это новинка, которая разработана белорусскими инженерами совместно с российскими и китайскими специалистами. Такой катер способен контролировать территорию, проводить поисково-спасательные операции, вести наблюдение за экологической обстановкой.

Сергей Тыцык, директор компании по разработке беспилотных роботизированных комплексов:

Автономный режим работы такого катера - 5 дней. Связь он может осуществлять с помощью спутника, пока передача данных осуществляется с помощью снимков, но для моря этого достаточно.

Беспилотный катер в режиме реального времени может собирать, передавать и даже анализировать различную информацию, к примеру - видеоматериалы. В случае необходимости, катер способен подавать сигнал тревоги. Вся необходимая информация отображается на мониторах пульта управления, который только на первый взгляд выглядит просто.

Юрий Копаческий, ведущий инженер компании по разработке беспилотных роботизированных комплексов:

Сейчас я анализирую данные, которые получаю с катера. Анализирую, есть ли ошибки, поскольку сейчас погода холодная. Для нас важно знать, насколько стабильно система работает. Все полученные данные мы сохраняем, затем повторно анализируем, чтобы убедиться в том, что все работает.

Руководить беспилотником может один оператор, причем в любой точке земного шара.

Сергей Тыцык, директор компании по разработке беспилотных роботизированных комплексов:

Катер может двигаться в любую погоду, он непотопляем, внутри практически ничего нету, кроме вспененного полиуретана. Пробитие корпуса никак не влияет на его «живучесть».

Сегодня с помощью пульта управления можно руководить не только одним беспилотным катером и самолетом, но и кординировать их совместную работу. Все зависит от поставленных задач. Разработка таких ультрасовременных систем невероятно сложна. Только несколько стран в мире имеют подобные комплексы, и Беларусь в их числе.

Сергей Тыцык, директор компании по разработке беспилотных роботизированных комплексов:

В феврале месяце в Сочи планируется его эксплуатация по мониторингу Олимпиады.

Пока это научный и экспериментальный образец «умного» катера. Если его испытания пройдут удачно, начнется новый этап развития беспилотных роботизированных комплексов, сообщили в программе .