Белорусские полярники начали подготовку к 6-й антарктической экспедиции: каждому полярнику понадобится тонна продуктов

Новости Беларуси. 5 ноября стартовала 6-я белорусская антарктическая экспедиция. В этом году на ледяной континент отправятся трое специалистов: начальник экспедиции Алексей Гайдашов, биолог Юрий Гигиняк и инженер-геофизик Илья Бручковский. Прибыть на место назначения, а в этом году это российская станция «Прогресс», экспедиция должна 14 декабря. Вернуться в Минск полярники планируют 14 апреля. За это время им предстоит продолжить исследования окружающей среды, испытать новые белорусские разработки и, кроме того, подготовить отчет об оценке воздействия на окружающую среду Антарктики белорусской станции, строительство которой планируют начать в следующем году.

Первым в полугодовую командировку отправляется начальник экспедиции. Перед тем, как отплыть на ледяной континент, Алексей Гайдашов должен подготовить для белорусских полярников все необходимое: оснащение, включая снегоходы, топливо и провизию. На такой длительный срок на троих, кстати, понадобится около 3 тонн продуктов. Правда, часть продовольствия отдадут в распоряжение общего повара на российской станции «Прогресс». Именно туда в этом году отправится наша экспедиция. Базу «Прогресс» от привычного места расположения белорусов — «Горы Вечерней» — отделяет 1800 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Гайдашов, начальник экспедиции, исполняющий обязанности начальника Республиканского центра полярных исследований:

Нынешнее место базирования в этом сезоне белорусской антарктической экспедиции – холмы Ларсенманн, восточная Антарктика, побережье залива Прюдс.

На «Прогрессе», по сравнению с Горой Вечерней, есть не только повар — раньше-то белорусам приходилось готовить самостоятельно — на российской базе есть еще врач и даже зона отдыха, можно познакомиться с гирями или поиграть в баскетбол. Впрочем, белоруской делегации в Антарктиде не до отдыха. Иногда в сутки приходится работать по 14-16 часов. Прибыть на место назначения экспедиция должна в середине декабря.

Алексей Гайдашов, начальник экспедиции, исполняющий обязанности начальника Республиканского центра полярных исследований:

Будет 2 судна: то, которое работало в предыдущие годы – «Академик Федоров», и новое судно российской антарктической экспедиции – «Академик Трешников». То есть, в ту сторону наша транспортная схема завязана на «Академика Федорова», а в обратную – на «Академика Трешникова».

Коллеги Алексея Гайдашова из Минска вылетают в начале декабря. А вот оборудование уже отправилось в плавание. На борту 12 эксклюзивных приборов белорусского производства. Многие из них будут испытаны в Антарктиде, чтобы потом использоваться на Большой земле. К слову, некоторые из наших приборов уже запущены в мелкосерийное производство, они заинтересовали зарубежных полярников.

Кроме традиционных исследований, предстоит работа с белорусским спутником. Синхронные измерения в период, когда наш космический аппарат будет пролетать над Антарктидой, помогут скорректировать оптические приборы у него на борту.

Еще одна задача — испытание сорбентов на основе торфа. Эта белорусская разработка призвана утилизировать нефтепродукты. Но, кроме первоочередных задач, есть еще и надежды закоренелых полярников.

Юрий Гигиняк, кандидат биологических наук:

Конечно, всегда одно из прозрачных достижений, может быть, несбыточных, — найти окаменевшего динозавра или еще какого-то хищника. Крокодила, например.

С родиной в течение длительного срока их будет связывать только спутниковая связь. По плану – раз в неделю.