Первую белорусскую антарктическую станцию планируют строить с 2014 года

Новости Беларуси. Белорусские полярники покоряют ледяной континент. Сегодня стартует шестая антарктическая экспедиция. Пункт назначения в этот раз - российская станция «Прогресс». Туда наши специалисты прибудут в середине декабря и задержатся до весны. За это время на Южном полюсе им предстоит провести ряд исследований, а также подготовиться к наиболее значимому событию для отечественной науки.

В следующем году специалисты намерены приступить к строительству первой белорусской антарктической станции, поэтому сейчас необходимо оценить возможное воздействие ее на окружающую среду ледяного континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.