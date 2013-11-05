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Первую белорусскую антарктическую станцию планируют строить с 2014 года

05 ноября 2013 08:29
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Новости Беларуси. Белорусские полярники покоряют ледяной континент. Сегодня стартует шестая антарктическая экспедиция. Пункт назначения в этот раз - российская станция «Прогресс». Туда наши специалисты прибудут в середине декабря и задержатся до весны. За это время на Южном полюсе им предстоит провести ряд исследований, а также подготовиться к наиболее значимому событию для отечественной науки.

В следующем году специалисты намерены  приступить к строительству первой белорусской антарктической станции, поэтому сейчас необходимо оценить возможное воздействие ее на окружающую среду ледяного континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наука # Антарктида

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