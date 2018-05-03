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«Техно». В Барселоне представили умный термометр, который может удаленно контролировать приготовление мяса

03 мая 2018 07:55
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Первый в мире мотосимулятор для виртуальной реальности LeanGP отправляется в производство. Разработчики одноимённого испанского стартапа решили главную проблему двухколёсных ноу-хау – крупногабаритность, что позволяет покупателю разместить новинку в домашней обстановке. Также в LeanGP Simulator значительно упрощены система отслеживания положения тела и приводы, имитирующие движение мотоцикла. По словам разработчиков, он совместим с большинством игр и игровых аксессуаров. Реализация идеи симулятора основана на поворотах из стороны в сторону, что создает контролеру возможность для упрощенного ввода информации, как в большинстве мотоигр.  

«Техно». В Барселоне представили умный термометр, который может удаленно контролировать приготовление мяса-1

Умный термометр представили на выставке в Барселоне. С его помощью можно удаленно контролировать приготовление мяса, птицы, рыбы и овощей до нужной степени прожарки. По готовности блюда, устройство отправит оповещение на смартфон или планшет. Соединение происходит через Bluetooth или Wi-Fi. Использование термометра возможно при жарке на сковороде, гриле или барбекю-решетке. Предусмотрен и целиком пользовательский режим – любые настройки для приготовления самых разных продуктов. Ограничение одно – термометр не должен контактировать с открытым огнем.   

«Техно». В Барселоне представили умный термометр, который может удаленно контролировать приготовление мяса-4

Известный «предсказатель» характеристик еще не выпущенных гаджетов Apple Мин-чи Куо, подтвердил – в новом iPhone не будет 3D Touch экрана, что, наверняка, обусловлено непопулярностью у пользователей яблочного продукта. Также аналитик рассказал о реализации в новинке технологии Cover Glass Sensor – сенсорного слоя, который размещается непосредственно на защитном стекле телефона. Такое решение делает экраны более легкими и ударопрочными. Напомним, осенью 2018 года ожидается премьера сразу трёх моделей смартфонов Apple iPhone, две из которых станут прямыми преемниками iPhone X.  

«Техно». В Барселоне представили умный термометр, который может удаленно контролировать приготовление мяса-7

Компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса успешно провела тест ракеты New Shepard. Как сообщил Безос в своем Твиттере, ракета поднялась на высоту 107 километров. Запуск 29 апреля стал восьмым тестом для ракеты. От ускорителя отделилась пилотируемая капсула с манекеном по имени Скайуокер. Blue Origin успешно приземлила многоразовые компоненты. New Shepard предназначена для космического туризма и рассчитана на шесть человек. Blue Origin намерена провести первый пилотируемый полет в конце 2018 года.  

«Техно». В Барселоне представили умный термометр, который может удаленно контролировать приготовление мяса-10

# Технологии # Наука # Фотофакт # Технологии

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