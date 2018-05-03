«Техно». В Барселоне представили умный термометр, который может удаленно контролировать приготовление мяса
Первый в мире мотосимулятор для виртуальной реальности LeanGP отправляется в производство. Разработчики одноимённого испанского стартапа решили главную проблему двухколёсных ноу-хау – крупногабаритность, что позволяет покупателю разместить новинку в домашней обстановке. Также в LeanGP Simulator значительно упрощены система отслеживания положения тела и приводы, имитирующие движение мотоцикла. По словам разработчиков, он совместим с большинством игр и игровых аксессуаров. Реализация идеи симулятора основана на поворотах из стороны в сторону, что создает контролеру возможность для упрощенного ввода информации, как в большинстве мотоигр.
Умный термометр представили на выставке в Барселоне. С его помощью можно удаленно контролировать приготовление мяса, птицы, рыбы и овощей до нужной степени прожарки. По готовности блюда, устройство отправит оповещение на смартфон или планшет. Соединение происходит через Bluetooth или Wi-Fi. Использование термометра возможно при жарке на сковороде, гриле или барбекю-решетке. Предусмотрен и целиком пользовательский режим – любые настройки для приготовления самых разных продуктов. Ограничение одно – термометр не должен контактировать с открытым огнем.
Известный «предсказатель» характеристик еще не выпущенных гаджетов Apple Мин-чи Куо, подтвердил – в новом iPhone не будет 3D Touch экрана, что, наверняка, обусловлено непопулярностью у пользователей яблочного продукта. Также аналитик рассказал о реализации в новинке технологии Cover Glass Sensor – сенсорного слоя, который размещается непосредственно на защитном стекле телефона. Такое решение делает экраны более легкими и ударопрочными. Напомним, осенью 2018 года ожидается премьера сразу трёх моделей смартфонов Apple iPhone, две из которых станут прямыми преемниками iPhone X.
Компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса успешно провела тест ракеты New Shepard. Как сообщил Безос в своем Твиттере, ракета поднялась на высоту 107 километров. Запуск 29 апреля стал восьмым тестом для ракеты. От ускорителя отделилась пилотируемая капсула с манекеном по имени Скайуокер. Blue Origin успешно приземлила многоразовые компоненты. New Shepard предназначена для космического туризма и рассчитана на шесть человек. Blue Origin намерена провести первый пилотируемый полет в конце 2018 года.