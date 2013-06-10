Семиклассник из Жодино сконструировал экологически чистое судно на воздушной подушке

Новости Беларуси. Копилка инновационных проектов, которые предлагает молодежь в рамках Республиканского проекта «100 идей для Беларуси», пополнилась на еще одно уникальное изобретение. Семиклассник Жодинской гимназии предложил серьезную техническую разработку.

В домашних условиях из подручных средств Глеб Мельников сконструировал судна на воздушной подушке. Этот вид транспорта - вездеход. Сотрудники МЧС используют его даже на спасательных станциях. По задумке Глеба, судно может быть экологически чистым транспортом. Достаточно лишь заменить мотор.

В перспективе гениальный изобретатель планирует сконструировать вертолет с четырьмя двигателями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.