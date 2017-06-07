Прямой эфир

Стадо трансгенных коз с лечебным молоком создано в Беларуси

07 июня 2017 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На первый взгляд кажется, что это обычные козы. Но на самом деле они трансгенные. Данный тип коз продуктирует белок лактоферрин, который необходим владельцам, находящимся на грудном вскармливании.

Лактоферрин содержится в грудном молоке. Он обладает бактерицидными свойствами и защищает малыша от различных инфекций. Если возникает проблема с грудным вскармливанием, на помощь могут прийти разработки наших специалистов. Несколько лет назад белорусские ученые, совместно с российскими коллегами, внедрили в ДНК коз ген белка человека и получили стадо рогатых, из молока которых в дальнейшем получилось выделить лактоферрин.

Подробнее – в сюжете телеканала СТВ.

# Фотофакт # Наука # Белорусская наука # Человек и животные # Николай Попков # Александр Будевич

Другие новости рубрики

Все новости
День Святой Троицы отмечают православные верующие 4 июня
04 июня 2017 10:23

День Святой Троицы отмечают православные верующие 4 июня

Белорусские ученые разработали пленкообразующие составы для ускоренения черенков
31 мая 2017 11:42

Белорусские ученые разработали пленкообразующие составы для ускоренения черенков

Первокурсник БГУ разработал концепцию защиты от утечек бытового газа
30 мая 2017 05:43

Первокурсник БГУ разработал концепцию защиты от утечек бытового газа