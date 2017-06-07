Стадо трансгенных коз с лечебным молоком создано в Беларуси

На первый взгляд кажется, что это обычные козы. Но на самом деле они трансгенные. Данный тип коз продуктирует белок лактоферрин, который необходим владельцам, находящимся на грудном вскармливании.

Лактоферрин содержится в грудном молоке. Он обладает бактерицидными свойствами и защищает малыша от различных инфекций. Если возникает проблема с грудным вскармливанием, на помощь могут прийти разработки наших специалистов. Несколько лет назад белорусские ученые, совместно с российскими коллегами, внедрили в ДНК коз ген белка человека и получили стадо рогатых, из молока которых в дальнейшем получилось выделить лактоферрин.

Подробнее – в сюжете телеканала СТВ.