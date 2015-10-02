Спортивные возможности, предрасположенность к болезням... Какие секреты хранятся в наших генах?

Опасные болезни, предрасположенность к занятию спортом, происхождение предков. Вся эта информация написана в наших генах. И сегодня каждый человек может получить документальное свидетельство о своей наследственности - генетический паспорт.

К слову, уникальный документ, в отличие от гражданского паспорта, выдается один раз и на всю жизнь.

Получить информацию о себе предельно просто. Для этого не надо сдавать болезненные анализы. Достаточно лишь капли вашей слюны. И здесь в работу включаются опытные биологи и супертехника. На анализ уходит от пары часов до нескольких недель. Всё зависит от того, сколько генов вы хотели бы проанализировать.

Если дело все же дошло до лечения, то генетические особенности позволяют врачу назначить пациенту персональную дозу лекарств. Так, с помощью генов, уже можно с точностью узнать предрасположенность к болезням и органов дыхания, и желудочно-кишечного тракта. И даже вывить причину не вынашивания беременности!

Ещё одно уникальное достижение в генетике: спортивные возможности организма. Оказывается, даже такие способности заложены на генном уровне, и ещё в детстве можно определить: будет ли ваш ребёнок олимпийским чемпионом.

Исключительные особенности своего организма уже узнали более 10 тыс. человек. Правда, пока загадкой остаются интеллектуальные возможности человека. Но разгадать и этот тайный код, утверждают учёные, всего лишь дело времени.