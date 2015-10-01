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В Минске стартовала Международная научно-техническая конференция «Инновации в машиностроении»

01 октября 2015 11:14
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Новости Беларуси. Беспилотные машины, гибридный транспорт и широкое внедрение газовых двигателей. В Минске стартовала Международная научно-техническая конференция «Инновации в машиностроении». Более сотни докладов ученых посвящены совершенствованию технологических процессов, инновациям и последним разработкам. По мнению представителей машиностроительных гигантов, будущее за айтитехнологиями, интеллектуальными системами и повышением скоростей движения. Так, например, белорусы уже готовы представить самосвал с дистанционным управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Бигель, заместитель главного конструктора ОАО «БелАЗ»-управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг»:
Очень много внимания нами уделено самосвалу с дистанционным управлением, который впоследствии стал роботизированным самосвалом. Сегодня такой опытный образец уже существует, он успешно прошел испытание на полигоне. Подписано трехстороннее соглашение о его дальнейшей судьбе — это поставка в сибирскую угольную энергетическую компанию.

Сергей Бахмутов, заместитель генерального директора по науке государственного научного центра «НАМИ» (Россия):
Информация о том, что делают с российской стороны и белорусской, для нас это очень важно. Мы не первый раз здесь находимся. В общем-то этот процесс всегда шел результативно. И второе — обязательно наметить какие-то совместные работы в ближайшем будущем. В частности, в рамках Союзного государства России и Беларуси.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Наука # Николай Бигель # Сергей Бахмутов

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