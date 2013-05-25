25 мая ожидается второе из трех лунных затмений 2013 года

Новости Беларуси. Земля вновь решила заслонить Луну от Солнца. Второе из трех лунных затмений 2013 года можно наблюдать сегодня на небосклоне. Полутеневое закрытие диска началось в 4.22 утра, длилось около 2 часов, а полнолуние будет до позднего вечера.

Как правило, в год бывает от 3 до 5 таких явлений. Предыдущее зафиксировали 25 апреля, следующее ожидается 18 ноября.

Астрологи отмечают, что Луна всегда оказывала влияние на человека. И во время затмений, особенно полнолуний, не стоит начинать важных дел. Впрочем, эту версию опровергают психологи, которые считают, что передвижение небесных светил не влияет на здоровье человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.