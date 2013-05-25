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25 мая ожидается второе из трех лунных затмений 2013 года

25 мая 2013 14:33
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Новости Беларуси. Земля вновь решила заслонить Луну от Солнца. Второе из трех лунных затмений 2013 года можно наблюдать сегодня на небосклоне.  Полутеневое закрытие диска началось в 4.22 утра, длилось около 2 часов, а полнолуние будет  до позднего вечера.

Как правило, в год бывает от 3 до 5 таких явлений. Предыдущее зафиксировали 25 апреля, следующее ожидается 18 ноября.

Астрологи отмечают, что Луна всегда оказывала влияние на человека. И во время затмений, особенно полнолуний, не стоит начинать важных дел. Впрочем, эту версию опровергают психологи, которые считают, что передвижение небесных светил не влияет на здоровье человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наука # Астрономия

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