Сколько на самом деле стоил белорусский спутник?

Новости Беларуси. Председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Анатолий Русецкий на пресс-конференции в Минске сообщил, что стоимость создания белорусского спутника составила около 600 млн российских рублей (16-17 млн долларов США). Масса космического аппарата - 400 кг.

Анатолий Русецкий, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Затраты на создание космического аппарата не велики, на это в соответствии с указом президента направлено около 600 млн. российских рублей, или $16-17 млн. Это окупаемый проект, и средства, которые вложены в него, обязательно вернутся с хорошей прибылью.

Предполагается, что вложенные в создание спутника средства принесут значительную прибыль за счет выполнения заказов других стран на получение информации со спутника. ОАО «Пеленг» уже получило большой объем заказов, стоимость которых значительно превысила затраты, направленные на создание аппарата. Конкретных цифр по выполнению коммерческих заказов Председатель Президиума НАН не назвал.



Белорусский космический аппарат застрахован более чем на 20%. Страховка будет действовать как в случае гибели аппарата, так и в случае его повреждения (нарушений в работе и частичной потери работоспособности). Гарантийный срок службы спутника составляет 5 лет, на орбите он сможет находиться не менее 7 лет.

С запуском космического спутника Беларусь вошла в круг космических держав.

Напомним, белорусский спутник дистанционного зондирования Земли запущен 22 июля 2012 года с космодрома Байконур в Казахстане. Он обеспечит полное покрытие территории Беларуси космической съемкой.