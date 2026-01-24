Умы, которые покоряют космос! Рассказываем о главных разработках белорусских учёных

Военная готовность – лишь часть общей системы национальной безопасности. Ее фундамент в том числе и наука, которая сегодня работает на экономическую устойчивость и технологический суверенитет страны. В мире, где доступ к технологиям все чаще превращается в инструмент давления, собственная научная школа становится стратегической необходимостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси исследования ведут порядка 500 организаций. Фокус на тех направлениях, которые формируют экономику завтрашнего дня: от IT и микроэлектроники до машиностроения и робототехники. Здесь наука работает на реальный сектор – производство, экспорт, занятость.

При этом ставка делается и на преемственность: сохранение интеллектуального потенциала, подготовку молодых специалистов, развитие инженерных и научных школ. В преддверии Дня белорусской науки – репортаж Алины Мычко.

Каждый день, каждую минуту ученые стремятся к новым высотам. И нередко в самом прямом смысле. Всего месяц назад два наших космических аппарата были успешно запущены на орбиту с космодрома Восточный. В числе их задач – обеспечение безопасности энергетических объектов и обнаружение крупных лесных пожаров. Ученые планируют создание нового телекоммуникационного спутника, запуск первой национальной спутниковой телеплатформы. Над перспективными проектами работают лучшие умы страны. Весомый вклад в исследование космоса вносит вузовская наука.

Андрей Блохин, проректор по научной работе Белорусского государственного университета:

В Институте прикладных физических проблем производится оборудование, которое используется на Международной космической станции. Там уже функционирует более пяти программно-аппаратных комплексов. Последний программно-аппаратный комплекс был поставлен в 2024 году и включал новейшую видеоспектральную систему и систему автоматического наведения СОВА. Умы, которые покоряют космос, рождаются на земле – в стенах вузов. Только в БГУ сегодня работает 66 научно-исследовательских лабораторий. Каждая по-своему уникальна.

Георгий Белоусов, младший научный сотрудник лаборатории катализа полимеризационных процессов Белорусского государственного университета:

Одно из главных направлений нашей лаборатории – это разработка новых каталитических систем для проведения фотоконтролируемой полимеризации. Эти техники позволяют разрабатывать новые подходы к получению полимерных материалов в таких режимах, которые позволяют реализовывать пространственно-временной контроль. А также контролируемые процессы позволяют достигать заданных значений молекулярной массы, а значит, и свойств, что очень здорово.