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В Таиланде нашли останки крупнейшего динозавра во всей Юго-Восточной Азии

15 мая 2026 14:21
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В Таиланде нашли останки крупнейшего динозавра во всей Юго-Восточной Азии-0

Группа ученых из Британии и Таиланда обнаружила останки ранее неизвестного гигантского травоядного динозавра, пишет ТАСС.

Кости нашли в отложениях мелового периода на территории современного Таиланда. Масса животного достигала 25-28 тонн, а длина – 27 м. Это делает его крупнейшим зауроподом, который существовал на территории Юго-Восточной Азии.

В пресс-службе британского Университетского колледжа Лондона уточнили, что динозавра назвали «последний титан» Таиланда. Дело в том, что его останки находились в тех отложениях эры динозавров (около 113-120 млн лет назад) на территории Таиланда, которые возникли перед уходом указанного региона на дно моря. 

Раскопки в провинции Чайяпхум начались после обнаружения местными жителями гигантских костей динозавра на берегу частично пересохшего пруда. В течение нескольких лет исследователи обнаружили большое количество позвонков, ребра, тазовые и кости ног длиной 1,78 м.

Фото: Pinterest

# Наука

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