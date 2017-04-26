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Производство сложной оптической аппаратуры в Беларуси: приборы ночного видения, тепловизер и монокуляр

26 апреля 2017 10:10
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Наблюдать за местностью и контролировать безопасность территорий позволяют специальные приборы. Благодаря разработке белорусских ученых, в Беларуси налажено производство сложной оптической аппаратуры, которая используется правоохранительными органами и различными спецподразделениями.

К примеру, благодаря таким приборам ночного видения можно вести наблюдение за объектом в тёмное время суток.

Производство сложной оптической аппаратуры в Беларуси: приборы ночного видения, тепловизер и монокуляр-1

Производство сложной оптической аппаратуры в Беларуси: приборы ночного видения, тепловизер и монокуляр-3

Современные приборы ночного видения разработаны в нескольких вариантах. Наиболее простой из них – монокуляр.

Современные тепловизеры в умелых руках сотрудников МЧС помогли спасти не одну человеческую жизнь. Портативное устройство с точностью до градусов определяет температуру в помещении и безошибочно определяет очаги возгорания.

Подобное устройство призвано оперативно реагировать на события и таким образом обеспечивать нашу безопасность.

Производство сложной оптической аппаратуры в Беларуси: приборы ночного видения, тепловизер и монокуляр-6

Отечественные приборы не уступают по качеству импортным аналогам. А по цене они гораздо привлекательнее зарубежных образцов.

При производстве сложной оптической аппаратуры используются самые современные подходы к конструированию и в этом большая заслуга принадлежит белорусским учёным.

# Белорусская наука # Наука # Диана Галех # Фотофакт

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