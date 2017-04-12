Биопестицид: разработка белорусских учёных позволяет бороться с бактериями и стимулирует рост растений

Скоро для дачников начнется «горячая» пора. И конечно, каждому хочется добиться первоклассного урожая как по количеству, так и по качеству. Достигнуть этой цели мешают не только насекомые и грызуны, но и патогенные микроорганизмы. Справиться с ними помогут современные препараты. Одно из эффективных средств против бактериозов сельскохозяйственных культур разработали наши ученые.

Болезнетворные бактерии поражают наземные и подземные части растений и, тем самым, причиняют большой ущерб сельскому хозяйству. Многие дачники борются с «невидимыми вредителями» с помощью химических средств, но они малоэффективны. Оказывается, штаммы бактерий выработали устойчивость ко многим ядохимикатам. Эффективно и безопасно проблему может решить только биологическое средство защиты, то есть биопестицид – его получают с помощью микроорганизмов.

Биопестицид ученые уже опробовали на культуре огурца – результат положительный. Средство отлично справилось с бактериозом! Теперь специалисты планируют расширить сферу воздействия препарата.

Разработка наших ученых не только успешно борется с бактериями, но и стимулирует рост растений и даже повышает качество овощей. Главное, правильно использовать средство защиты.

Надеемся, этим летом в борьбе за урожай победа окажется на вашей стороне.