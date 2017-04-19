Партизанский район Минска: от красоты Слепянской водной системы до перспектив в строительстве

Визитная карточка Партизанского района – знаменитая Слепянская водная система. Это самый длинный парк в Минске. Его протяженность – более 20 километров. Подобных зеленых зон нет не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве.

Еще одна популярная зеленая точка района – Центральный детский парк имени Горького. Его летопись началась в 1805 году. С тех пор это живописное место – один из самых любимых парков у минчан.

Денис Овсянников, глава администрации Партизанского района:

Когда мы въезжаем в Минск, приближаемся к центру, это площадь Победы, это символ не только Партизанского района, но и города, республики в целом. Белорусский государственный цирк. Фактически центр исторический, в нем интересно находиться, в нем интересно гулять. Партизанский район славится насыщенной культурной жизнью. Здесь расположен один из старейших кинотеатров столицы – «Мир». Свои двери для зрителей он распахнул в 1958 году, а уже через 20 лет здесь появился первый в республике стереозал.

В Партизанском также расположен единственный монографический музей в Беларуси – Мемориальный музей-мастерская Азгура. В этой студии на протяжении 11 лет трудился скульптор Заир Азгур. В этих стенах он созал более 50 своих произведений.

Еще одним уникальным местом на карте Партизанского является поселок тракторного завода. Все эти маленькие уютные дома были построены сразу после войны для работников тракторного завода. Именно на это предприятие в советские годы возлагали большие надежды.

Алиция Пинюта, главный редактор газеты «Беларус – МТЗ обозрение»:

Тракторист настолько волновался, что первый трактор собственной конструкции не смог завести. И так получилось, что это многотысячный митинг, руководство республики, руководство СССР, а трактор не едет – это был шок. Но мудрость коллектива, его слаженность была такова, что люди не подошли, им никто ничего не сказал, они не толкали его руками. Просто стали так плотно к трактору и тихонько двигали, что трактор двигался вместе с ними. И в какой-то момент кто-то так по-свойски дал подзатыльник трактористу, тот пришел в себя, трактор завелся и поехал. И с этого момента началась школа становления белорусского тракторостроения, которая признана сегодня в мире.

Транспорт будущего – электробусы – совсем скоро выпустит Партизанский район на улицы нашего города.

Партизанский – это не только самый большой индустриальный район Минска, но и спортивный потенциал города. Новые тренажерные залы, спортивные комплексы, площадки, стадионы, теннисный корт, лыжероллерные трассы и бассейны. В 2014 году на территории района был открыт современный спортивно-оздоровительный комплекс «Трактор». А в сентябре 2016 года жители района получили в подарок уникальный парк уличных видов спорта.

В Партизанском уверены: воспитание молодежи – важная цель на пути к успешному будущему. Именно поэтому здесь уделяют огромное внимание образованию. Сегодня в районе работают 27 учреждений образования. Партизанский – весьма перспективный район для строительства. Денис Овсянников, глава администрации Партизанского района:

Новое строительство будем вести в поселке Тракторостроителей со сносом двухэтажных жилых домов. То же самое мы будем делать в квартале улиц Столетова, Филимонова, Авангардная в будущем. В некоторых местах будет снос частного сектора со строительством жилых домов. А также в 2018 году начнется освоение территории за минской кольцевой дорогой, которые были присоединены к району в 2012 году, со строительства нового микрорайона. Партизанский район. Его название всегда будет напоминать нам о героической борьбе, которую вели белорусы против немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.