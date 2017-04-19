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Партизанский район Минска: от красоты Слепянской водной системы до перспектив в строительстве

19 апреля 2017 09:34
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Визитная карточка Партизанского района – знаменитая Слепянская водная система. Это самый длинный парк в Минске. Его протяженность – более 20 километров. Подобных зеленых зон нет не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве.

Партизанский район Минска: от красоты Слепянской водной системы до перспектив в строительстве-1

Еще одна популярная зеленая точка района – Центральный детский парк имени Горького. Его летопись началась в 1805 году. С тех пор это живописное место – один из самых любимых парков у минчан.

Партизанский район Минска: от красоты Слепянской водной системы до перспектив в строительстве-4

Партизанский район Минска: от красоты Слепянской водной системы до перспектив в строительстве-6

Денис Овсянников, глава администрации Партизанского района:
Когда мы въезжаем в Минск, приближаемся к центру, это площадь Победы, это символ не только Партизанского района, но и города, республики в целом. Белорусский государственный цирк. Фактически центр исторический, в нем интересно находиться, в нем интересно гулять.

Партизанский район славится насыщенной культурной жизнью. Здесь расположен один из старейших кинотеатров столицы – «Мир». Свои двери для зрителей он распахнул в 1958 году, а уже через 20 лет здесь появился первый в республике стереозал.

Партизанский район Минска: от красоты Слепянской водной системы до перспектив в строительстве-9

В Партизанском также расположен единственный монографический музей в Беларуси – Мемориальный музей-мастерская Азгура. В этой студии на протяжении 11 лет трудился скульптор Заир Азгур. В этих стенах он созал более 50 своих произведений.

Партизанский район Минска: от красоты Слепянской водной системы до перспектив в строительстве-12

Еще одним уникальным местом на карте Партизанского является поселок тракторного завода. Все эти маленькие уютные дома были построены сразу после войны для работников тракторного завода. Именно на это предприятие в советские годы возлагали большие надежды.

Партизанский район Минска: от красоты Слепянской водной системы до перспектив в строительстве-15

Партизанский район Минска: от красоты Слепянской водной системы до перспектив в строительстве-17

Алиция Пинюта, главный редактор газеты «Беларус – МТЗ обозрение»:
Тракторист настолько волновался, что первый трактор собственной конструкции не смог завести. И так получилось, что это многотысячный митинг, руководство республики, руководство СССР, а трактор не едет – это был шок. Но мудрость коллектива, его слаженность была такова, что люди не подошли, им никто ничего не сказал, они не толкали его руками. Просто стали так плотно к трактору и тихонько двигали, что трактор двигался вместе с ними. И в какой-то момент кто-то так по-свойски дал подзатыльник трактористу, тот пришел в себя, трактор завелся и поехал. И с этого момента началась школа становления белорусского тракторостроения, которая признана сегодня в мире.

Партизанский район Минска: от красоты Слепянской водной системы до перспектив в строительстве-20

Транспорт будущего – электробусы – совсем скоро выпустит Партизанский район на улицы нашего города.

Партизанский район Минска: от красоты Слепянской водной системы до перспектив в строительстве-23

Партизанский – это не только самый большой индустриальный район Минска, но и спортивный потенциал города. Новые тренажерные залы, спортивные комплексы, площадки, стадионы, теннисный корт, лыжероллерные трассы и бассейны.

В 2014 году на территории района был открыт современный спортивно-оздоровительный комплекс «Трактор». А в сентябре 2016 года жители района получили в подарок уникальный парк уличных видов спорта.

Партизанский район Минска: от красоты Слепянской водной системы до перспектив в строительстве-26

В Партизанском уверены: воспитание молодежи – важная цель на пути к успешному будущему. Именно поэтому здесь уделяют огромное внимание образованию. Сегодня в районе работают 27 учреждений образования.

Партизанский – весьма перспективный район для строительства.

Денис Овсянников, глава администрации Партизанского района:
Новое строительство будем вести в поселке Тракторостроителей со сносом двухэтажных жилых домов. То же самое мы будем делать в квартале улиц Столетова, Филимонова, Авангардная в будущем. В некоторых местах будет снос частного сектора со строительством жилых домов. А также в 2018 году начнется освоение территории за минской кольцевой дорогой, которые были присоединены к району в 2012 году, со строительства нового микрорайона.

Партизанский район. Его название всегда будет напоминать нам о героической борьбе, которую вели белорусы против немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

Партизанский район Минска: от красоты Слепянской водной системы до перспектив в строительстве-29

Регина Романовская, председатель Партизанской районной организации ветеранов:
Ветеранская организация в районе уделяет большое внимание ветеранам войны, труда. Мы работаем по типу волонтерского движения. Навещаем их, посылаем открыточки поздравительные к праздникам, к юбилеям, к Дням рождения. Эта категория, конечно, вызывает такое нежное и доброе чувство к ним. И хочется их годы скрасить.

Партизанский – это развитый промышленный, культурный, спортивный и образовательный район нашей столицы. Всек эти достижения добыты совместными усилиями жителей и адиминистрации. Вместе уверенными шагами они идут к своими целям и строят свое будущее, которое, без всякого сомнения, будет таким же славным, как и его настоящее, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

# Наука # Районы Минска # Денис Овсянников

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