Там можно увидеть уникальные фото и находки из Антарктиды. Побывали на необычной выставке в минской гимназии

Миллионы лет назад суперконтинент Гондвана распался на части. Один из осколков – ледяная Антарктида. Это самая южная часть планеты. Исследовать ее – мечта сотен путешественников. Некоторым удалось увидеть редкую красоту и запечатлеть яркие моменты.

Алина Трус, корреспондент: В минской гимназии проходит уникальная выставка. Она раскрывает тайны самого загадочного континента планеты. Там оставили свой след белорусские полярники. Им покорился ледяной край Земли.

Работа в суровых климатических условиях, исследование труднодоступных районов. Все это часть экстремальной экспозиции. Средняя температура зимних месяцев в центре материка -65 градусов.

Мария Сафонова, учащаяся 9-го класса гимназии № 5 г. Минска имени героев встречи на Эльбе:

Эта часть выставки называется «Живые камни». Именно так назвал ее Юрий Григорьевич Гигиняк, ученый-биолог, всей душой бесконечно любящий Антарктиду, который привез нам эти фотографии, привез некоторые камни из Антарктиды, подарил нам и поделился своими впечатлениями. На Антарктиде очень много массивных камней среди льда и снега, которые занимают 97 % всей территории Антарктиды.

С 2006 года белорусские ученые проводят исследования на ледяном континенте в восьми ключевых областях. Полярники изучают изменения климата, строение земли, а также ищут биологически активные соединения, которые могут послужить основой для создания новых лекарств.