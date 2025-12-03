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Песни, танцы и стихи – вот чем удивляли зрителей участники инклюзивного проекта «Время зажигать звезды»

03 декабря 2025 11:37
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Сегодня в Беларуси около 6 % жителей имеют инвалидность. Но эта цифра не статистика, а люди с их мечтами и талантами. Ярким доказательством этому стал инклюзивный проект «Время зажигать звезды», который прошел во Дворце культуры железнодорожников.

Песни, танцы и стихи – вот чем удивляли зрителей участники инклюзивного проекта «Время зажигать звезды»-2

Алеся Мордас, заведующий сектором культуры администрации Октябрьского района г. Минска:
Это мероприятие приурочено ко Дню инвалидов Республики Беларусь, и в нем поучаствовало больше 60 молодых инвалидов. Организатором мероприятия является администрация Октябрьского района города Минска и Территориальный центр социального обслуживания населения Октябрьского района города Минска.

Они готовились очень активно, подбирали себе репертуар, им помогали педагоги, они очень волновались, переживали, но все получилось. Было ярко, эмоционально, каждый вложил частичку своей души. Для каждого из них сегодня это был маленький шажок для радости, счастья. 

Песни, танцы и стихи – вот чем удивляли зрителей участники инклюзивного проекта «Время зажигать звезды»-4

Выступления поражали своей искренностью и глубиной. За каждым номером стояла не только кропотливая работа, но и огромная сила воли, стремление преодолеть трудности и поделиться своим талантом со зрителями.

Подробности в видео.

# Концерт в Минске

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