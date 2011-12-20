Гомельские студенты придумали, как в качестве автомобильного топлива использовать не бензин, а обычную воду

Новости Беларуси, Гомель. Разработки гомельских студентов сулят белорусам полную энергетическую независимость. Заменить бензин в автомобилях и природный газ в энергетике на обычную воду – такой амбициозный проект прислали на конкурс «100 идей для Беларуси» студенты Гомельского технического университета имени Сухого.

Какой автолюбитель не мечтал, приехав в очередной раз на заправку, чтобы его автомобиль заправлялся не бензином или дизелем, а чистой водой. Дешево и экономично.

Воплотить в жизнь мечту автолюбителей решил гомельский студент Вадим Васкевич. Свой собственный электролизёр будущий инженер-программист создал из бытовых водяных фильтров и запчастей стиральной машины. Идея проста: под действием электрического тока вода расщепляется на кислород и водород. Последний становится универсальным источником энергии.

Вадим Васкевич, студент Гомельского технического университета им. П. О. Сухого:

Для старта нам нужен аккумулятор, он даст энергию на расщепление воды, полученный газ поступает в двигатель, он запустится. С запуском двигателя начинает работать генератор, который подзарядит аккумулятор.

Потенциал же водорода, как автомобильного топлива, огромен: он может полностью заменять бензин без существенной модификации обычных двигателей внутреннего сгорания. Правда, прежде чем белорусы начнут заправлять баки водой, молодым инженерам предстоит решить целый ряд технических задач,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Васкевич, студент Гомельского технического университета им. П. О. Сухого:

Пластик заменим на металл, пластины заменим кольцевыми катодами и анодами.

Нынешний вариант установки – третья модификация электролизёра за полгода. И, все же, до промышленной версии еще очень далеко.

Владимир Комраков, кандидат технических наук, доцент кафедры автоматизированного электропривода Гомельского технического университета им. П. О. Сухого:

Здесь основная проблема – повышение эффективности. Существует множество аналогов, но там работа такого же плана ведется. Но именно повысить выход газа, уменьшить количество энергии, затрачиваемой на получение этого газа – есть идеи в этом направлении.

Водород способен заменить все основные виды импортных энергоносителей. А его источником, водой, Беларусь обеспечена в полной мере. Проектом уже заинтересовались в гомельском технопарке.

Дмитрий Божков, студент Гомельского технического университета им. П. О. Сухого:

Есть интерес у Парка высоких технологий. Мы пока дорабатываем. И после они согласны предоставить учреждение, помещение и все необходимое оборудование, которое поможет снять более адекватные данные.

Водород – экологически чистый источник энергии. Вместо традиционного для углеводородов углекислого газа при использовании водорода в атмосферу попадает лишь чистая вода.